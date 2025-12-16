Slušaj vest

Prošle godine u ovo vreme gotovo da nije bilo nijednog slučaja gripa, dok je ove godine, kada je reč o Šibensko-kninskoj županiji, zabeleženo čak 468 obolelih. To je samo broj onih koji su sa simptomima došli u bolnicu, dok je stvaran broj obolelih znatno veći.

"Svedoci smo da je grip počeo ranije nego što je uobičajeno, već u poslednjoj nedelji novembra", kaže dr Ankica Parat Baljkas, specijalista epidemiologije i rukovodilac Odeljenja za epidemiologiju Zavoda za javno zdravlje Šibensko-kninske županije. Ona navodi da su u poslednjoj nedelji novembra u županiji prijavljena 74 obolela, nakon čega su se brojke počele udvostručavati – u prvoj nedelji decembra 137, a u drugoj tačno 200.

"Prošle godine u novembru uopšte nije bilo obolelih, a tako je bilo i tokom velikog dela decembra. Kriva rasta i na nivou cele Hrvatske ide naviše; zaključno sa prvom nedeljom decembra zabeleženo je 7.091 obolelih, od kojih su 3.383 bolničke prijave zaprimljene upravo u toj prvoj nedelji decembra. Šibensko-kninska županija trenutno je četvrta po broju zaraženih; ispred nas su Splitsko-dalmatinska, Istarska i Dubrovačko-neretvanska županija", navodi Parat Baljkas.

Rana pojava gripa uzrokovala mutaciju

Razlog rane pojave gripa najverovatnije je mutacija virusa. Prema rečima rukovoditeljke Odeljenja za epidemiologiju županijskog Zavoda za javno zdravlje, u Šibeniku i okolini dominantan je podtip virusa A (H3N2), koji je ove godine značajno mutirao i nije u potpunosti obuhvaćen vakcinom.

Uz sezonu gripa obično se vezuje i takozvani višak smrtnosti, odnosno povećan broj umrlih u odnosu na period van sezone gripa. To je posledica činjenice da grip u određenim rizičnim grupama, poput osoba starijih od 65 godina i hroničnih bolesnika bez obzira na uzrast, češće dovodi do komplikacija i smrtnog ishoda. Teško je utvrditi koliko ljudi zaista umre direktno ili, što je češće, indirektno od gripa – kao posledica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacija poput upale pluća ili sepse. Tokom ove sezone do sada su u Hrvatskoj prijavljena dva smrtna ishoda povezana sa gripom i njenim komplikacijama.