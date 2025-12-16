OTKRIVENO KO JE ČOVEK KOJI JE VOZIO BMW PO GROBLJU Šok scena zaprepastila sve, oglasila se policija (VIDEO)
Na šibenskom groblju snimljen je bizaran video, gde nepoznati vozač vozi BMW sa nemačkim registarskim tablicama kroz uske prolaze između grobnica. Video je na svojim društvenim mrežama objavila kompanija Čempres, koja je zadužena za održavanje groblja.
U svojoj objavi na Fejsbuku, kompanija Čempres je izrazila nevericu zbog snimljene scene, ističući da je prava sreća što nijedan spomenik nije oštećen.
Ovo je neverovatno
„Nekada smo na groblju viđali svašta, ali ovo juče je neverovatno, voziti automobil kroz groblje između grobova gde čak ni pogrebna kola ne mogu da uđu. Sreća je što nijedan grob nije oštećen, a moglo je biti bilo šta nepoželjno. Iako su registarske tablice nemačke, mislim da se ne radi o Nemcu već o našem. U svakom slučaju, video i snimak biće prosleđeni nadležnima“, napisala je kompanija.
Šibenska policija je saopštila da je identifikovala vozača i da je kažnjen. Prema navodima policije, istragom je utvrđeno da je u subotu, 13. decembra, oko 13:45 časova, 79-godišnji hrvatski državljanin vozio automobil nemačkih nacionalnih registarskih tablica kroz gradsko groblje Kvanj u Šibeniku.
Vozač kažnjen
Tokom ove neobične i nezakonite vožnje nije pričinjena materijalna šteta. Zbog kršenja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, 79-godišnjem vozaču je izrečena odgovarajuća novčana kazna.
Kurir.rs/Index