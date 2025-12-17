Slušaj vest

Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu ispitalo je državljanku Brazila (28) zbog sumnje na pet krivičnih dela prostitucije i jedno krivično delo iznude. Prijavu je podnela Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Odeljenje za organizovani kriminal.

Prema sumnjama tužioca, osumnjičena je tokom septembra i oktobra 2025. godine, radi sticanja nezakonite imovinske koristi, regrutovala brazilske državljane u Hrvatskoj, koji su u njenoj organizaciji pružali seksualne usluge za novac. Usluge je dogovarala sa klijentima, a odvijale su se u iznajmljenom stanu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nakon pruženih usluga, novac su delili sa osumnjičenom.

Kamerama u stanu snimali klijenta, pa mu pretili

Tužilaštvo takođe sumnja da je osumnjičena, zajedno sa nekoliko nepoznatih muškaraca, pretila jednom od klijenata. Klijenta su snimale kamere postavljene u stanu, a zatim su od njega tražili novac putem vaučera, preteći da će doći na njegovu adresu. U strahu je platio traženi iznos, ali kada su mu pretili smrću i tražili još novca, on je to odbio i slučaj prijavio policiji.

Nakon ispitivanja, Opštinsko državno tužilaštvo je predložilo istražnom sudiji Županijskog suda u Splitu da joj se odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i mogućnosti ponavljanja krivičnog dela. Istražni sudija je prihvatio predlog i odredio da se osumnjičena smesti u pritvor.

