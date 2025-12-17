SIMONU 70 PRIJATELJA IZNENADILO AUTOM! Diplomirala, položila vozački, kola nema! A onda je stiglo iznenađenje, organizovali se u tajnosti... (VIDEO)
- Rekla sam sebi da ću kupiti auto nakon Nove godine i da moram puno da radim kako bih zaradila za njega. Na kraju su mi oni kupili auto, rekla je mlada Simona u neverici pred poklonom u čijoj je kupovini tajno učestvovalo 70 njenih prijatelja od kojih se neki među sobom i ne poznaju.
Ali, udružili su se u zajedničkom cilju:
- Stvarno su me duboko dirnuli, plakala sam sve vreme, ispričala je Simona Brlić-Kukoleča iz Zagreba koju je 70-ak prijatelja iznenadilo automobilom nakon što je nedavno diplomirala, ali i položila vozački.
Celu akciju organizovali su u tajnosti.
Na poklon je dobila mali crveni suzuki kog je od milja nazvala Suzi, a poklon joj je uručen na dan kada je položila diplomski i organizovala zabavu u tu čast.
U prvi mah nije ni shvatila da je auto ispred nje, samo je videla gomilu ljudi koji su joj došli na slavlje a onda se uhvatila za glavu.
