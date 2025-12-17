Slušaj vest

Premijer Hrvatske Andrej Plenković pozvao je danas sudove da povećaju kazne za femicid i da pojačaju napore da se od evidentiranog zlostavljača ne dođe do ubice.

"Moramo pojačati napore i izbeći situacije da se od evidentiranog zlostavljača ne dođe u situaciju ubice. To je zadatak svih resora, alati su tu", rekao je premijer na sednici Vlade u Zagrebu na kojoj se osvrnuo na nedavni novi slučaj ubistva žene, 19. u ovoj godini.

"Ako su kazne veće, onda će prevencija, odnosno odvraćanje drugih zlostavljača da počine slična dela, delovati snažnije", naglasio je premijer.

On je podsetio da je Hrvatska jedna od retkih država u Evropskoj uniji, uz Maltu, Kipar, Belgiju i Italiju, koja je regulisala femicid kao posebno krivično delo.

Premijer je dodao da je sistem unapređen pooštrovanjem kazni, boljom koordinacijom resora i kvalitetnijom saradnjom s nevladinim organizacijama, ali da je "teško iskoreniti taj grozan fenomen nasilja" zbog čega treba pojačati napore.

"Treba biti u društvu tolerantniji, jačati porodicu u pozitivnom smislu, ali isto tako i u smislu kazni i delovanja sudova, koje će onda doprineti da bude manje ovakvih krivičnih dela", zaključio je premijer.

U poslednje dve nedelje u Hrvatskoj su ubijene četiri žene, čime je broj ubijenih žena u ovoj godini porastao na 19.