CRKVA U ŠIBENIKU POSTAVILA JASLICE SA CRNIM KRSTOVIMA I ZASTAVAMA HOS! Tu je i "objašnjenje" o ustačkom pokliču "Za dom spremni"!
Crkva Gospa van Grada u Šibeniku i ove godine postavila je jaslice koje izlaze iz okvira tradicionalnog verskog prikaza i referišu se na ideološke i istorijske sporove vezane za period Drugog svetskog rata u Hrvatskoj, prenosi ŠibenikIN.
Tradicija nekonvencionalnih prikaza
Ovo nije prvi put da jaslice u ovoj crkvi izazivaju pažnju javnosti. Pre dve godine prizor Isusovog rođenja bio je okružen tenkovima, dok su prošle godine uz biblijske motive bili izloženi i prikazi modernog društva sa Barbikama, kositrenim vojnicima, kao i figurama koje prikazuju istopolni par.
Fokus na Drugi svetski rat
Ovogodišnja postavka, pored "svete porodice“, uključuje i niz istorijskih i političkih simbola. Pored jaslica su, uz zvaničnu hrvatsku zastavu, postavljene i zastava HOS (Hrvatske odbrambene snage), kao i nekoliko drugih. Ispred njih se nalaze crni krstovi sa hrvatskim grbom sa početnim belim poljem, kao i ploče sa spiskovima jama i stratišta Hrvata iz Drugog svetskog rata.
Postavka je praćena i pločama sa tekstualnim "objašnjenjima" o pozdravu „Za dom spremni“, o tome ko je „zaista“ prodao Dalmaciju Italijanima, kao i o „pravoj istini“ o bici na Sutjesci, uz niz drugih detalja vidljivih na fotografijama.
Uz jaslice su postavljene i ploče sa opširnim tekstovima u kojima se iznose revizionističke interpretacije hrvatske istorije 20. veka. U njima se pozdrav „Za dom“ prikazuje kao viševekovni hrvatski poklič, uz tvrdnje da su ga koristile istorijske ličnosti poput Nikole Šubića Zrinskog, Josipa Jelačića i Stjepana Radića.
U tekstovima se navode sporne istorijske interpretacije o odgovornosti ustaškog režima za teritorijalne gubitke Hrvatske tokom Drugog svetskog rata, uz tvrdnje da su delovi Dalmacije i Istre Italiji predati još tokom Prvog svetskog rata. Poseban akcenat stavljen je i na ulogu muslimana u NDH, koji se u tim prikazima opisuju kao lojalni učesnici tadašnje države, uključujući i tvrdnje o njihovoj većinskoj zastupljenosti u pojedinim ustaškim jedinicama.
U tekstovima se pominje i partizanski pokret, uz tvrdnje o masovnim stradanjima „hrvatskih boraca“ u bitkama poput Sutjeske, kao i optužbe da su partizani nakon rata počinili sistematska ubistva bez suđenja, uključujući veliki broj crkvenih lica. Navode se i podaci o masovnim grobnicama i poratnim likvidacijama, pri čemu se partizanski i komunistički pokret prikazuju kao glavni nosioci zločina nad Hrvatima nakon 1945. godine.
(Kurir.rs/Index)