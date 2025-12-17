Slušaj vest

Crkva Gospa van Grada u Šibeniku i ove godine postavila je jaslice koje izlaze iz okvira tradicionalnog verskog prikaza i referišu se na ideološke i istorijske sporove vezane za period Drugog svetskog rata u Hrvatskoj, prenosi ŠibenikIN.

Tradicija nekonvencionalnih prikaza

Ovo nije prvi put da jaslice u ovoj crkvi izazivaju pažnju javnosti. Pre dve godine prizor Isusovog rođenja bio je okružen tenkovima, dok su prošle godine uz biblijske motive bili izloženi i prikazi modernog društva sa Barbikama, kositrenim vojnicima, kao i figurama koje prikazuju istopolni par.

Fokus na Drugi svetski rat

Ovogodišnja postavka, pored "svete porodice“, uključuje i niz istorijskih i političkih simbola. Pored jaslica su, uz zvaničnu hrvatsku zastavu, postavljene i zastava HOS (Hrvatske odbrambene snage), kao i nekoliko drugih. Ispred njih se nalaze crni krstovi sa hrvatskim grbom sa početnim belim poljem, kao i ploče sa spiskovima jama i stratišta Hrvata iz Drugog svetskog rata.

Postavka je praćena i pločama sa tekstualnim "objašnjenjima" o pozdravu „Za dom spremni“, o tome ko je „zaista“ prodao Dalmaciju Italijanima, kao i o „pravoj istini“ o bici na Sutjesci, uz niz drugih detalja vidljivih na fotografijama.

Uz jaslice su postavljene i ploče sa opširnim tekstovima u kojima se iznose revizionističke interpretacije hrvatske istorije 20. veka. U njima se pozdrav „Za dom“ prikazuje kao viševekovni hrvatski poklič, uz tvrdnje da su ga koristile istorijske ličnosti poput Nikole Šubića Zrinskog, Josipa Jelačića i Stjepana Radića.

U tekstovima se navode sporne istorijske interpretacije o odgovornosti ustaškog režima za teritorijalne gubitke Hrvatske tokom Drugog svetskog rata, uz tvrdnje da su delovi Dalmacije i Istre Italiji predati još tokom Prvog svetskog rata. Poseban akcenat stavljen je i na ulogu muslimana u NDH, koji se u tim prikazima opisuju kao lojalni učesnici tadašnje države, uključujući i tvrdnje o njihovoj većinskoj zastupljenosti u pojedinim ustaškim jedinicama.