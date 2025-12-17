Slušaj vest

Hrvatska se danas pridružila zajedničkoj nabavci terenskih vojnih kamiona Tatra s Češkom i Slovačkom, koja joj omogućava naručivanje do 420 kamiona, saopštilo je hrvatsko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je danas u Pragu potpisalo sporazum koji Hrvatskoj omogućava naručivanje do 420 kamiona Tatra T-815-7 za 212 miliona evra s isporukom do 2030.

Prva narudžbina je već podneta, a 98 kamiona biće isporučeno Oružanim snagama 2026. godine, od čega 78 vozila s pogonom 6x6 i 20 vozila s pogonom 8×8, u vrednosti od oko 50 miliona evra.

Nabavka vojnih kamiona finansira se sredstvima Evropske unije putem finansijskog instrumenta SAFE.

U saopštenju se navodi da je pristupanjem zajedničkoj nabavi Hrvatska obezbedila brže opremanje vojske potrebnim vojnim vozilima, smanjenje troškova nabave, produbljivanje vojne saradnje sa saveznicima, povećanje interoperabilnosti s partnerskim vojskama i jednostavniju logističku podršku unifikacijom flote.

Okvirni sporazum otvoren je za javne naručitelje vojnih proizvoda država članica Evropske unije i NATO, a realizuje se putem individualnih narudžbina, preciziralo je hrvatsko Ministarstvo odbrane.