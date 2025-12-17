Slušaj vest

Vlasnica trgovine iz Rijeke našla se u teškoj situaciji kada ju je, početkom 2023. godine, putem Fejsbuka kontaktirao naizgled simpatičan čovek iz Šibenika, 37-godišnji Bruno LJ. U to vreme, ona je tek izašla iz vanbračne veze i borila se da brine o svojoj ćerki, koja zbog zdravstvenih problema nije uspela da završi školu.

U svojm novom poznaniku prepoznala je „spasitelja poslatog od samog Boga“, ali nije imala pojma da je postala meta beskrupuloznog manipulatora koji će je koštati cele ušteđevine, pa čak i stana.

Prema optužnici koju je ovih dana objavio DORH, sve je počelo bezazlenom prepiskom na opšte teme, ali ubrzo nakon prvog kontakta, Bruno LJ. je stigao u Rijeku i posetio vlasnicu trgovine na njenom radnom mestu. Čim mu se poverila o problemima svoje ćerke, on je aktivirao unapred smišljen plan. Predstavio joj se kao uspešan biznismen i pomenuo „bliskog prijatelja“ I. Ž., navodnog ruskog moćnika koji je otvarao firmu za nekretnine u Hrvatskoj. Obećao je da će ćerki obezbediti posao višeg agenta sa službenim automobilom, laptopom i mobilnim telefonom, ali je naglasio da će to zahtevati određene troškove posredovanja.

Dnevne isplate od 20 do 1.950 evra

Prva konkretna isplata stigla je 17. februara 2023. godine, kada je Željka, verujući da plaća troškove zapošljavanja, uplatila 400 evra na račun njegove majke. Ubrzo nakon toga, dvojac se sastao u Zagrebu, gde ju je Bruno LJ. slagao da je sve dogovorio sa izmišljenim I. Ž, na osnovu čega mu je ona predala iznos od 2.500 evra.

Da bi održao zabludu, Bruno LJ. je početkom marta nabavio drugi broj mobilnog telefona sa kojeg je počeo da šalje poruke vlasnici prodavnice putem Vajbera, predstavljajući se kao I. Ž. Dok se s jedne strane pretvarao da je moćni poslodavac, s druge strane, pod svojim pravim identitetom, svakodnevno je tražio nove isplate putem AirCash kodova. Žena je, ne sluteći, dnevno plaćala iznose od 20 do 1.950 evra putem pošte i raznih aplikacija.

Krajem marta, Bruno LJ. je ponovo došao u Rijeku, žena mu je predala još 2.500 evra, ovog puta pod izgovorom uplate u „fond EU za radna mesta“. Prevara je nastavljena u aprilu, kada je Bruno LJ. posetio Rijeku još u dva navrata i svaki put uzeo najmanje 2.200 evra u gotovini. Očajna žena je, kako bi zadovoljila njegove stalne zahteve, prodala svo porodično zlato i potrošila svoju životnu ušteđevinu. Poslednja prevara dogodila se 11. aprila 2023. godine, kada mu je, odmah nakon prodaje zlata, u četiri navrata isplatila ukupno 2.500 evra.

„Izgubila sam i stan“

Ukupna šteta, prema proračunima tužilaštva, iznosi najmanje 49.324,77 evra. Od ovog iznosa, nešto više od 39 hiljada evra prošlo je bankarskim i poštanskim kanalima, dok je Bruno LJ. ostatak je uzeo u gotovini tokom sastanaka u Zagrebu i Rijeci.

- Da bih mogla da mu platim, prodala sam svo zlato, potrošila svu ušteđevinu i zadužila se kod raznih ljudi. Zbog svega toga izgubila sam i stan. Majka prevaranta je znala za sve, a rekla mi je da ona nema nikakve veze sa tim kada sam je tražila da mi vrati novac, ispričala je oštećena istražiteljima.

Tokom ispitivanja pred državnim tužilaštvom, Bruno LJ. je priznao da je izmislio I. Ž. i celu priču o zapošljavanju, ali je pokušao da ospori visinu ukradenog iznosa, tvrdeći da je ipak manji od onoga za šta se tereti. Zbog surove prevare koja je porodicu koštala značajne finansijske koristi, Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci sada traži strogu kaznu i povraćaj novca nesrećnoj ženi.

Ona čeka optužnicu skoro tri godine, suđenje nije ni zakazano, a za to vreme nesrećna žena je i dalje u dugovima koje joj je napravio prevarant.