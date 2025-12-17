Slušaj vest

U Bosni i Hercegovini uhapšen je Marko Miloš, osuđen u Hrvatskoj zbog pokušaja ubistva specijalnog policajca Branka Budića 2007. godine u Splitu.

Kako navode tamošnji mediji, Miloš je uhapšen u Grudama zbog više krivičnih dela, uključujući nasilničko ponašanje i posedovanje opojnih droga, saopštila je policija navodeći samo inicijale uhapšenog.

Policijski službenik je Hini potvrdio da se radi o Marku Milošu za kojim je Hrvatska raspisala poternicu. Njega je Vrhovni sud Hrvatske 2020. pravosnažno osudio na osam, a učesnika Vlatka Radića na sedam godina zatvora zbog pokušaja ubistva Budića u centru Splita 2007. godine.

Pucao, pa ga pregazio motorom

Budić, koji tada nije bio na dužnosti, primetio je Miloša i Radića kako lome parkirani automobil, prišao im je i predstavio se kao policajac. Miloš je tada nasrnuo na Budića, a potom pucao u njega iz pištolja.

Pogodio ga je u butinu, a onda ga je najmanje šest puta udario pištoljem po glavi. Nakon što je teško ranjen pao na tlo, Miloš i Radić su pokušali da pregaze Budića motorom.

Hrvatske vlasti su raspisale poternicu za dvojcem koji su se sakrili u BiH. Vlasti susedne zemlje nisu ih izručile jer oni imaju i državljanstvo Bosne i Hercegovine.