Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić i predsednik uprave kompanije Končar Gordan Kolak potpisali su danas u Zagrebu Okvirni sporazum o nabavci četiri protivdronska sistema, vrednosti 125 miliona evra bez PDV.

"Sistem je nekoliko puta dokazan u operacijama, na primer, zaštita NATO samita u Vilnjusu 2023, proveren je i kvalitetan i uskoro će njime biti zaštićene hrvatske vojne kritične infrastrukture", rekao je Anušić, prenela je agencija Hina.

On je objasnio da se radi o dva stacionarna i dva mobilna sistema koji će biti isporučeni u 2027. i dodao da hrvatska firma Končar radi u saradnji s poljskom firmom APS s kojom se razvija sistem, ali su uključene i druge domaće firme, poput Orke koja će isporučivati sisteme veštačke inteligencije.

Ministar je rekao da se radi o zaštiti aerodroma u Zagrebu i Zadru.

"To je hrvatski proizvod, podržavamo hrvatsku vojnu industriju", istakao je Anušuć.

Predsednik Uprave Končara Gordan Kolar naglasio je da se radi o razvoju novog sistema protivdronske zaštite koji pokazuje ;da ta domaća firma stalno razvija sposobnosti i radi na primeni novih tehnologija na kojima temelji budućnost.