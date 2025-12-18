Slušaj vest

Hrvatska Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZOP) kaznila je jednu banku u Hrvatskoj sa 1,5 miliona evra zbog višestrukih kršenja Opšte uredbe o zaštiti podataka, objavljeno je danas u Zagrebu.

AZOP u saopštenju nije naveo o kojoj je banci reč.

Postupak je pokrenut po službenoj dužnosti kada je AZOP primio predstavku jednog klijenta da se prilikom korišćenja mobilnog bankarstva prikupljaju popisi svih instaliranih aplikacija i programa na mobilnim uređajima klijenata.

Utvrđeno je da banka obrađuje lične podatke gotovo 434.000 klijenata putem programskog rešenja implementiranog unutar aplikacije mobilnog bankarstva bez pravne osnove.

Kako se navodi u saopštenju, banka je implementirala program unutar aplikacije mobilnog bankarstva za Android i Huavej operativne sisteme, koji skenira sadržaj mobilnog uređaja i prenosi i čuva, između ostalog, i popis svih instaliranih aplikacija i programa u centralizovanu bazu podataka banke.

"Izrazit, prekomeran i neopravdan upliv u privatnost"

AZOP je ocenio da to predstavlja izrazit, prekomeran i neopravdan upliv u privatnost.

Banka je tokom postupka navodila da pravna osnova za prikupljanje popisa svih instaliranih aplikacija i programa proizlazi iz Delegirane uredbe i Zakona o platnom prometu. AZOP je, međutim, utvrdio da ti propisi ne sadrže formulaciju ni intenciju koja bi opravdala prikupljanje, odnosno čuvanje popisa svih instaliranih aplikacija na mobilnom uređaju korisnika.

Takođe je utvrdio da nije bilo transparentnosti.

AZOP smatra da je banka mogla i morala implementirati rešenje koje manje zadire u privatnost, na primer ono koje bi centralizovano čuvalo samo informacije o aplikacijama koje su na "crnoj listi" čime bi se u manjoj meri zadiralo u privatnost klijenata, a ne popis svih instaliranih programa i aplikacija na mobilnom uređaju.

U saopštenju je naglašeno da banka u okviru predmetne aktivnosti obrađuje prekomernu količinu ličnih podataka i pri tome ne uzima u obzir da pojedine aplikacije mogu otkrivati ili upućivati na lične podatke, uključujući i posebne kategorije podataka kao što su oni o zdravlju, političkim ili verskim uverenjima ili seksualnoj orijentaciji.

"Time se dodatno potvrđuje da implementirano rešenje nije postavljeno na način koji osigurava obradu samo nužnih i proporcionalnih podataka u odnosu na svrhu obrade", istakao je AZOP.

Rešenje nije pravosnažno, a banka, kako se navodi, može da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dostave rešenja.

Ovo je 13. upravna novčana kazna koju je Agencija izrekla u 2025. godini, pri čemu ukupan iznos kazni u ovoj godini iznosi 6,7 miliona evra.