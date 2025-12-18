Slušaj vest

Optužnica za dvostruko ubistvo Andree K. i Marijana C. protiv Matije Mašale, Frana Radinovića i Andreje Bajca podignuta je u utorak, a 24sata je saznao detalje. Prema optužnici, dve nedelje pre nego što su ubijeni, Andreja je plakala članu porodice jer joj je Bajac navodno rekao da će ubiti i nju i Marijana.

Drugi svedoci takođe kažu da je bilo svađe na jednoj od primopredaja deteta. Jedan od Marijanovih prijatelja rekao je tužiocima da im je Bajac rekao da će se osvetiti i da se neće samo stalno svađati. Andrejini prijatelji su tužiocima rekli da se ona plaši Bajaca i njegovih reakcija, da često isključuje društvene mreže jer joj zagorčava život i da je veza bila burna. Kada bi se svađali, Bajac bi odlazio kod roditelja i vraćao se za nekoliko dana. Kada bi ga ona napustila, on bi navodno dolazio na njeno radno mesto, čekao ispred kuće i molio je da se pomire i stalno je kontaktirao. Dva dana pre ubistva, Bajac je ponovo počeo da prati Andreju na Instagramu. Njeni prijatelji su istražiteljima rekli da je bio ljubomoran na vezu, da je kontroliše i često kritikuje. Prema izjavama svedoka u optužnici, Andrej nije doprinosio domaćinstvu kada su živeli sa Andrejinim roditeljima, prestao je nekoliko meseci pre nego što se Andreja porodila, a nije želeo da plaća komunalne usluge.

Pronađeni 13. juna

Podsetimo, celu Hrvatsku potreslo je dvostruko ubistvo koje se dogodilo 13. juna 2025. u Zagrebu, u zagrebačkom naselju Markuševac, kada su u garaži pronađena beživotna tela Andree K. (29) i njenog partnera Marijana C. Žrtve su ubijene u garaži zgrade u Črnoj vodi u Zagrebu, gde su živeli kao par. Istraga je dovela do trojice osumnjičenih: Matije M. (29), optuženog za izvršenje ubistava, Frana R. (31) kao pomagača, i Andreja B. (36), bivšeg muža ubijene Andreje K., koji je optužen da je naručio ubistvo zbog ljubomore i sukoba nakon razvoda.

Svi u porodici su rekli isto: dva meseca nakon što se Andreja porodila, Bajac je želeo da uzme dete i preseli se kod roditelja bez Andreje. O tome postoji zvanični policijski izveštaj, koji se nalazi na listi dokaza, kao i izveštaj sačinjen na osnovu Zakona o prekršajima. Godinu dana kasnije, dogodio se incident koji je Andreja prijavio, ali je prijava odbačena zbog policijske greške, o čemu smo već pisali. Tada je Bajca iz kuće izbacio Andrejin otac. Bajac je otišao u policiju i prijavio Andrejinog oca zbog pretnji, ali je on ostao sa njima još dve nedelje. Nakon toga, raskinuli su zauvek, a Bajac se brzo vratio bivšoj devojci, koju je ostavio kada je upoznao Andreju. Da stvar bude gora, USB stik oko kojeg su se svađali navodno je bio pun dokaza o njegovoj nevernosti sa baš tom devojkom. Naime, kada je Andreja htela da prikaže snimak njihove ćerke na televiziji, otvorene su fotografije koje su navodno pokazivale neverstvo. Izbila je svađa, a njen otac je nagazio na USB stik i bacio ga kroz prozor.

Dve godine nakon razvoda, 2024. godine, Andreja i Marijan su se zajedno uselili u stan u ulici Crna voda. A onda je, prema navodima u optužnici, Bajac zahtevao da dete bude sa njim više nego što je imao pravo, pa ju je čak i izveo iz zemlje, a da nije obavestio Andreju. Pre toga, kažu svedoci, ranije je tražio od Andreje da je primi. Vikendom je ostajala kod njega jer je bilo predaleko da je vodi u vrtić, a ako bi se slučajno našla kod njega tokom nedelje, dete bi izostalo iz vrtića. Dva dana pre ubistva, Andreja se žalila da ne može da se dogovori sa Bajcem oko starateljstva tokom praznika. Prema optužnici, o tome su svedočili i zaposleni u vrtiću, rekavši da je Bajac burno reagovao pred njima i rekao Andreji da će joj zagorčati život. Takođe su rekli da je retko dolazio u vrtić dok Andreja i Marijan nisu prohodali. Vaspitačicama je rekao i da je Marijan nasilnik, kockar i da je tukao Andreju. Ali istražitelji to nisu mogli da potvrde. Isto je rekao i Mašali i Radinoviću kada ih je zamolio da mu „reše“ problem. Prema optužnici, dolazio je u Centar za socijalni rad sa advokatom, a često je prijavljivao Andreju za razne stvari. Zaposleni u Centru nisu utvrdili da su njegove prijave osnovane. Takođe su primetili da je, bez ikakvih pitanja, počeo da drži govor o Marijanu. Prema optužnici, tražio je da ne bude prisutan primopredaji deteta.

Obično bi dolazio po dete od Andrejinih roditelja kada je devojčica bila kod njih, ali je dan pre ubistva insistirao da je preuzme u Crnoj vodi. Prema optužnici, Andrejin otac je doveo devojčicu na tu adresu ujutru jer je želela da spava sa njima prethodne noći. Čekao je sa njom Bajcu i to je bio poslednji put da ju je video živu. Prema optužnici, istražitelji su pronašli i snimak koji je Bajac napravio dan pre ubistva. Na snimku se vidi Marijan, koga je snimao. Prema optužnici, kasnije je poslao snimak Mašali kako bi znao koga da ubije. Pored toga, Mašala i Radinović su bili u Bajčinoj kući noć pre ubistva, o čemu su svedočile i Radinović i Bajčina devojka, koja živi sa njim i njegovim roditeljima.

Slao mu je poruke iz garaže

Kada se Andreja nije pojavio, Bajac je kontaktirao svog advokata da mu da savet šta da radi. Pored toga, tužilaštvo smatra da je znao da će se ubistvo dogoditi, da je ubicama rekao gde i kada će biti žrtve. Tu je i činjenica da je pozvao Andrejine roditelje i rekao im da odu da vide šta se dešava u Andrejinoj kući jer mu je prijatelj rekao da ima mnogo policije. Ista devojka je svedočila da je nakon tog poziva Bajac ponovo pozvao svog advokata, koji mu je rekao da pozove Andrejine roditelje. U tom trenutku, niko osim policije i komšija nije znao da su Andreja i Marijan zaista ubijeni. Sledećeg dana, policija je došla po njega i odvela ga na ispitivanje. Kada je završio, devojka je došla po njega u policijsku stanicu, a on je, kako je rekla, stajao sa Mašalom. Razgovarao je sa Mašalom sat vremena pre ubistva, dok je ova čekala žrtve u garaži. Mašala mu je poslala dve poruke preko Diskord aplikacije, nakon čega je stavio telefon u avionski režim. Mašala ga je kontaktirala i sat vremena nakon ubistva, preko Instagrama.

Pokušala da izgura svoju porodicu

U optužnici se navodi da tužioci vide posebnu bešćutnost u činjenici da je došao na Andrejinu sahranu, ali i u tome što je odmah nakon ubistva tražio od vrtića da se Andrejina porodica ukloni sa spiska onih koji mogu da preuzmu dete iz vrtića, a da se na spisak stave njegova devojka i roditelji.

Takođe je tražio da se detetu promeni mesto stanovanja i da mu se dodeli puno starateljstvo. Psihijatrijski veštaci su zaključili da je prosečne inteligencije, sa poremećajem ličnosti sa narcisoidnim i antisocijalnim karakteristikama, i da misli da je superiorniji i ne vidi kada je uzrok problema. Zaključili su da je on uračunljiv i da razume šta mu se stavlja na teret. Optužen je za podsticanje na femicid, jer je Andreja njegova bivša supruga, koju je uznemiravao i sa kojom ima dete, i za podsticanje na teško ubistvo Marijana. Preti mu maksimalna kazna od 40 godina.