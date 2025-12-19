Slušaj vest

Andrej B., koji je optužen da je naručio ubistvo svoje bivše supruge Andree K. i njenog novog partnera Marijana C, poslao je optuženom atentatoru Matiji M. (29) snimak čoveka koji je trebalo da bude meta. Nakon pregleda njegovog mobilnog telefona, istražitelji su pronašli snimak na njegovom uređaju.

Pored ovog snimka, dokazi u optužnici uključuju i poruke izvučene sa mobilnog telefona Matije M. 12. juna u 16:12:46, dan pre ubistva koje se dogodilo 13. juna oko 18 časova, Fran R. (31), koji je optužen da je saučesnik, poslao mu je poruku na WhatsApp-u: "Večeras?" Nekoliko sekundi kasnije Matija M. je odgovorio: "Da".

Komunikacija pre zločina

Istog dana u 19:54, Matija M. je telefonom razgovarao sa Andrejem B, sa kojim je dva puta razgovarao sledećeg dana, sedam sati pre nego što su Andrea i Marijan ubijeni. Samo sat vremena pre ubistva, kada je već bio lociran u Markuševcu, Matija M. je poslao Andreju B. dve poruke putem Diskorda.

Fran R. je sam opisao šta se dogodilo uoči ubistva u svoju odbranu. Priznao je da je dan ranije bio kod Andreja sa Matijom.

- Bajac je u našem društvu u više navrata govorio o problemima sa bivšom suprugom. Tvrdio je da mu ona ne dozvoljava da viđa dete i da je njena novi partner narkoman i kriminalac. Ranije je Matija pominjao plan da ih zastraši - rekao je Fran R., dodajući da ga je Matija postepeno upoznavao sa pričom vezanom za probleme Andreja B.

Od zastrašivanja do likvidacije

U početku, prema odbrani, Matija M. je rekao da će čekati Marijana i Andreju u vozilu sa rotacijom i zaustaviti njihov automobil na izolovanom, šumskom putu kako bi ih zastrašio. Izjavio je da ove razgovore u početku nije shvatio ozbiljno i da nije poznavao ni Andreu ni Marijana. Andreja B. je upoznao ranije, kada je Matija popravljao spojler na svom automobilu u garaži.

- Ključ razgovora između Matije i Andreja bio je šta treba učiniti kako bi se Andrej rešio problema sa bivšom ženom i njenim partnerom - rekao je tokom ispitivanja.

Na putu kući, Matija je, prema odbrani, počeo da ubeđuje Frana u automobilu da je Andreju potrebna konkretna pomoć.

- Rekao je da "ovo treba rešiti", odnosno da Andrejevu bivšu ženu i njenog partnera treba likvidirati. Bio je agresivan i pretio mi je da ako mu ne pomognem, ubiće mi roditelje i devojku - tvrdi Fran R., kome je Matija M. rekao da nikome ne priča o tom razgovoru.

Snimak sa nadzornih kamera

Istražiteljima je opisao kako mu je sledećeg jutra poslao poruku i kako su se sastali na ćevapima. Fran R. je doneo cev pištolja HS Echelon i predao je Matiji, koji mu je dao narandžastu traku i rekao mu da je koristi da pokrije motocikl i skine nalepnice sa tehničkog pregleda.

Nakon toga, Fran R. je otišao u tržni centar gde je pokrio motocikl u garaži. Izjavio je da se namerno kretao po centru, svestan nadzornih kamera, kako bi ostavio trag.