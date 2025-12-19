ZAGREB SE SMRZAVA OD RANOG JUTRA! Hladni stanovi u pola grada, HITNO se oglasili iz HEP-a, evo šta se dešava
Zbog kvara na proizvodnom delu centralnog sistema toplana grada Zagreba, krajnji kupci u Novom Zagrebu kao i u naseljima Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenščica i Dubrava, danas rano ujutro ostali su bez grejanja. Potpuna normalizacija isporuke toplotne energije očekuje se danas u poslepodnevnim satima.
Istočni deo Zagreba bez gasa
- Radnici HEP- Proizvodnje su odmah pristupili hitnoj sanaciji kvara i ulažu maksimalne napore kako bi se kvar otklonio. Iz HEP-Toplinarstva i HEP-Proizvodnje poručuju kako se preduzimaju sve mere da se kvar u što kraćem roku sanira i mole krajnje kupce koji nemaju grejanje i toplu vodu za strpljenje i razumevanje, budući da je nakon otklanjanja kvara potrebno nekoliko sati da se toplotni sistem u potpunosti stabilizuje i uspostavi isporuka toplotne energije u skladu s propisanim temperaturama - saopštili su iz HEP-a.
