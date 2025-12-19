Slušaj vest

Policijski službenici Policijske postaje Otok primili su sinoć da je u Privlaci oko 19.30 sati maloletnik nepravilno rukovao pirotehničkim sredstvom kategorije F3, koje se aktiviralo u njegovoj ruci, pri čemu je zadobio teške telesne povrede na desnoj ruci.

Maloletnik je hitno prevezen u Opštu županijsko-bolničku bolnicu u Vinkovcima, a zatim u Klinički bolnički centar u Osijeku. Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mesta i sprovode kriminalističku istragu.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

