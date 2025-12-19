Slušaj vest

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da Hrvatska treba da gleda svoje interese i da se "ne gura u koaliciju voljnih".

"U ovim trenucima zbunjenosti Evrope i jedne drame koja još čeka katarzu u Ukrajini, gde su poginule hiljade vojnika, nama ostaje da se nadamo da će biti više razuma. Ne želim da hrvatski političari i lideri budu među krivcima i među odgovornima jer nema potrebe za tim", rekao je Milanović na obeležavanju 34. godišnjice Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu.

On je dodao da "treba gledati svoje poslove i svoje interese, ne gurati se ni u kakve koalicije voljnih, jer čemu onda služi NATO".

Milanović je upozorio da se "Evropa promenila dramatično“ i upozorio da se promenila i situacija u NATO zbog stavova SAD, saopštio je njegov kabinet.

"Slušamo o izvorima pretnje, ne samo u rečima glavnog sekretara NATO, nego i nekoliko predsednika država i vlada najvećih evropskih država. Slušamo o tome da je pitanje dana kada će doći do sukoba s Rusijom. Ljudi to slušaju i nije im svejedno. Strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće? Mislim da nije i mislim da je to s one strane pameti", ocenio je Milanović.

Pozdravio odluku o vraćanju obaveznog vojnog roka sledeće godine

On je pozdravio odluku Sabora o vraćanju obaveznog vojnog roka sledeće godine, koji će trajati dva meseca, rekavši da Hrvatskoj "nedostaje oko četiri hiljade ljudi za formacijsku popunu".

"Mi u Hrvatskoj smo se opredelili za to, to pozdravljam i mislim da je to dobra odluka, da ponovno uvedemo mogućnost služenja roka, koja nije obavezna", rekao je predsednik, koji je ranije dovodio u pitanje mogućnost vraćanja vojnog roka.

On je upozorio da će uprkos tome nedostajati vojnika i ocenio da "psihoza straha koja se stvara doprinosi tome da su ljudi pomalo rezervisani i ambivalentni".

"U međuvremenu treba graditi sposobnosti, znanja i naoružavati se, ali isto tako u pristupu pregovorima i dogovorima oko naoružanja ne zanositi se nekakvim hologramima strateških saveznika koji onda istu tu robu prodaju tvom susedu, koji nije u NATO-u i to moderniju robu i ko zna šta još", rekao je Milanović.

On je ocenio da Hrvatsku to, ipak, "neće koštati sigurnosti, jer se radi o malim državama".

"Neće to nas koštati kao 1991. godine ni u najgorem scenariju koji se, verujem, neće nikada dogoditi. Ali, ova cela epizoda govori o tome da države, neću ih imenovati, gledaju isključivo svoje interese i prodaće svakome ko ponudi novac da bi zaradili i ostvarili strateški uticaj. Jedina država koja se tako ne ponaša su SAD“, rekao je Milanović.

On je zaključio da "te lekcije treba polako usvajati, a ne zanositi se, biti lojalan i dobronameran, ali isto tako posmatrati stvari i gledati kakvi su odnosi".