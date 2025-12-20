Slušaj vest

Nakon višemesečne, opsežne kriminalističke istrage, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Varaždinu, policija je izvestila kako 28-godišnjaka terete za krivično delo ubistva.

Kako je objavila policija, osnovano se sumnja da je 28-godišnjak u utorak, 8. jula 2025. godine, u kasnim večernjim satima, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio Mihaela L. na prostoru ribnjaka kod Male Subotice.

Tokom izuzetno zahtevne istrage, na osnovu naloga Višeg suda u Varaždinu, sprovedeni su brojni pretresi osoba, vozila i porodičnih kuća na području Male Subotice, obavljena su veštačenja, kao i veliki broj informativnih razgovora. Osumnjičeni je uhapšen danas, 20. decembra, u jutarnjim satima, a protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog ubistva, te će u zakonskom roku biti predat pritvorskom nadzorniku PU međimurske.

Podsetimo, telo Mihaela L. pronađeno je 9. jula u visokoj travi pored ribnjaka. Prema ranijim informacijama, bio je izudaran i ubijen hicem u potiljak, a potom je njegovo telo odvučeno i sakriveno. Pronašao ga je ribolovac oko 15 sati.

Nije bio opljačkan – kod sebe je imao sat, lančić i novčanik, ali mobilnog telefona nije bilo.

Samo 12 dana pre ubistva izašao je iz zatvora, gde je bio zbog neodsluženog društveno korisnog rada za prekršaj iz 2021. godine.

Sa Mihaelovim ocem, Ivanom Lajtmanom tada su razgovarali mediji, a on je ispričao da ga je kobnog dana tražio nakon poziva sinovljeve devojke, ali nije ni slutio da se dogodilo nešto strašno.

- Prošao sam svega nekoliko metara od njega, kod bambusa i šaša, nisam ga video. Nisam očekivao ovakav užas – rekao je tada slomljeni otac.