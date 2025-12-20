Slušaj vest

Meštani Muškovaca kod Obrovcamesecima žive u strahu zbog sve češćih napada medveda koji se spuštaju do samih kuća i pomoćnih objekata. Kako javlja Dnevnik.hr, divlje zveri napadaju stoku, a strah se uvukao u dvorišta i staje.

Posebno je pogođena porodica Milanko.

Marija Milanko, koja ceo život živi u tom mestu, kaže da ovakve napade ne pamti. U poslednjih mesec dana medvedi su joj usmrtili čak pet krava.

- Od dve smo našli samo smotanu kožu, sve su pojeli, kosti odrali kao da su mesari - ispričala je Marija za Dnevnik.hr.

Poslednji napad dogodio se pre desetak dana, usred noći. Jedna od krava teško je povređena i još se oporavlja.

- Rane joj stalno gnoje, teško zarasta. Kažu da medved ima otrovne nokte i što on uhvati, teško se leči - dodaje Marija.

Slučaj je prijavila policiji, a na teren su izašli županijski lovni inspektori, ali je medved pobegao u planinu i nije odstreljen.

Marija je uverena da ih u okolini ima više jer noću čuje različite glasove i riku.

Strah dele i drugi meštani. Nekoliko kilometara dalje, Radoslav Čavlin takođe beleži napade.

- Pre tri meseca medved mi je napao kravu koju još uvek lečimo. Oporavak traje jako dugo - rekao je.

Stručnjak za medvede Đuro Huber za Dnevnik.hr objašnjava da ovakvi napadi nisu neuobičajeni.

- Medved je oportunista. Ako mu je hrana lako dostupna, iskoristiće priliku. Ako nema električne ograde, psa ili ljudi u blizini, napadi na stoku su mogući - pojasnio je.