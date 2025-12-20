Slušaj vest

U starom gradskom jezgru Trogira u Hrvatskoj izbio je požar nešto pre 13 časova.

Prema zasad dostupnim informacijama, zapalila se kuća u Gupčevoj ulici, a plamen se zbog blizine objekata brzo proširio i na susedne kuće. Gori nekoliko starih kuća u neposrednoj blizini glavnog gradskog trga.

Vatrogasne ekipe su na terenu i gase požar. Kako kažu iz ŽVOC-a, na terenu je dvadesetak vatrogasaca sa sedam vozila, a uglavnom se radi o pripadnicima DVD-a Trogir.

Upućen je apel građanima da uklone vozila i oslobode pristupne putove kako bi se intervencija mogla neometano provoditi.

Za sada nema službenih informacija o uzroku izbijanja požara niti o eventualno ozlijeđenim osobama.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Ne propustiteHrvatskaGORI FABRIKA SA OPASNIM HEMIKALIJAMA! Odjekuju eksplozije u Hrvatskoj, vatra guta zgradu, građanima poručeno: "Zatvarajte prozore i roletne" (VIDEO)
Zagreb, Hrvatska
HrvatskaRADNIK TOČIO GORIVO S UPALJENOM CIGARETOM, PA IZBILA DRAMA: Haos u Kuršancu
split-vatrogasci.jpg
HrvatskaPredao se još jedan mladić (18) koji se dovodi u vezu s požarom u Vjesnikovom neboderu u Zagrebu (FOTO)
Zagreb požar
HrvatskaPočelo ispitivanje uhapšenog maloletnika zbog spaljivanja SIMBOLA grada Zagreba - Vjesnikovog nebodera (FOTO)
Zagreb požar zgrada Vjesnika