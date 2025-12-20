U starom gradskom jezgru Trogira u Hrvatskoj zapalila se kuća
Hrvatska
BUKTINJA U GRADSKOM JEZGRU TROGIRA: Zapalila se kuća, plamen se proširio na druge objekte, vatrogasci na terenu, upućen hital apel građanima! (VIDEO)
Slušaj vest
Prema zasad dostupnim informacijama, zapalila se kuća u Gupčevoj ulici, a plamen se zbog blizine objekata brzo proširio i na susedne kuće. Gori nekoliko starih kuća u neposrednoj blizini glavnog gradskog trga.
Vatrogasne ekipe su na terenu i gase požar. Kako kažu iz ŽVOC-a, na terenu je dvadesetak vatrogasaca sa sedam vozila, a uglavnom se radi o pripadnicima DVD-a Trogir.
Upućen je apel građanima da uklone vozila i oslobode pristupne putove kako bi se intervencija mogla neometano provoditi.
Za sada nema službenih informacija o uzroku izbijanja požara niti o eventualno ozlijeđenim osobama.
(Kurir.rs/24sata.hr)
Reaguj
Komentariši