U starom gradskom jezgru Trogira u Hrvatskoj izbio je požar nešto pre 13 časova.

Prema zasad dostupnim informacijama, zapalila se kuća u Gupčevoj ulici, a plamen se zbog blizine objekata brzo proširio i na susedne kuće. Gori nekoliko starih kuća u neposrednoj blizini glavnog gradskog trga.

Vatrogasne ekipe su na terenu i gase požar. Kako kažu iz ŽVOC-a, na terenu je dvadesetak vatrogasaca sa sedam vozila, a uglavnom se radi o pripadnicima DVD-a Trogir.

Upućen je apel građanima da uklone vozila i oslobode pristupne putove kako bi se intervencija mogla neometano provoditi.