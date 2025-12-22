Slušaj vest

Poslanici Evropskog parlamenta prošle nedelje su usvojili predlog građanske inicijative kojom se od Evropske komisije traži da pruži finansijsku podršku zemljama koje obezbeđuju bezbedne abortuse evropskim građanima koji nemaju pristup njima u svojim zemljama.

Inicijativa „Moj glas, moj izbor: Za bezbedan i pristupačan abortus“ prikupila je 1,21 milion potpisa širom Evropske unije, obavezujući Evropsku komisiju da razmotri predlog. Usvojen je sa 356 glasova za, 241 protiv i 48 uzdržanih u Evropskom parlamentu u Strazburu.

Hrvatski poslanici Evropskog parlamenta u parlamentu EU bili su podeljeni po ovom pitanju.

Za predlog su glasali poslanik iz grupe „Možemo i evropski zeleni“ Gordan Bosanac i poslanici SDP-a u grupi evropskih socijalista (Tonino Picula, Biljana Borzan, Marko Vešligaj i Romana Jerković).

Protiv inicijative bili su poslanici iz Domine i ECR-a, Stiven Bartulica i poslanici iz HDZ-a Davor Ivo Stier, Tomislav Sokol, Karlo Resler i Željana Zovko.

Članice HDZ-a Nikolina Brnjac i Sunčana Glavak bile su uzdržane.

Foto: Shutterstock

Podele unutar HDZ-a oslanjale su se i na neslogu u grupi Evropske narodne partije (EPP) i Hrišćanskih demokrata kojoj HDZ pripada.

Za inicijativu je glasalo 71, dok je 68 bilo protiv, uz nekoliko uzdržanih.