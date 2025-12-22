Slušaj vest

Božićna zabava sindikata zagrebačkog preduzeća za javni prevoz ZET, održana 19. decembra u Rugvici, pretvorila se u haos.

Indeks navodi da je ono što je trebalo da bude svečana proslava za najmanje 460 gostiju eskaliralo u divlju žurku na kojoj se plesalo na stolovima, a zatim je usledio i u brutalni fizički napad na članove benda koji su zabavljali publiku.

Snimci sa zabave postali su viralni na društvenim mrežama.

Na jednom od snimaka, vidi se gost kako se penje na sto, svlači pantalone i pleše go mašući polnim organom dok ga deo publike bodri smehom i vikom.

Kasnije te večeri, situacija je dodatno eskalirala.

Tokom nastupa benda Džoj, nekoliko gostiju je navodno fizički napalo muzičare na bini.

U napadu jedan od članova benda zadobio fizičke povrede glave i tela, uključujući posekotine koje su zahtevale zašivanje, modrice na licu i nekoliko slomljenih rebara.

1/5 Vidi galeriju Haos i tuča na božićnoj proslavi sindikata ZET u Zagrebu Foto: Printscreen Index

Hrvatski sajt je kontaktirao napadnutog muzičara, koji je potvrdio da se incident dogodio, ali je odbio da da dalje izjave kako ne bi ometao sprovođenje krivične istrage.

Organizator događaja,Sindikat autobuskog i tramvajskog prevoza Hrvatska-Zagreb, izdao je zvanično saopštenje 20. decembra.

- Sindikat autobuskog i tramvajskog prevoza Hrvatska-Zagreb se distancira od postupaka i delovanja pojedinaca. Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata, teško je pratiti sve i predvideti šta će neko da uradi u datom trenutku. Jedno je sigurno, a to je da će učesnici neželjenog događaja biti isključeni iz članstva u Sindikatu - navodi se u saopštenju.

U njemu se dodaje da se "neke stvari se ne mogu i neće tolerisati".

- Najtužnije od svega je što nepismeni podstrekač, veliki TikToker, neostvareni član sindikata, neostvareni političar, samozvani novinar, bivši radnik ZET pljuje po svim radnicima ZET, generalizujući svoje bivše kolege i prikazujući ih kao neke problematične ljude. Nastavljamo dalje, još jači, još veći i još ujedinjeniji u našem radu za naše zaposlene, naše ZET ljude. Zaslužili smo vaše poverenje našim radom i trudom, našim pristupom prema vama, što smo bezbroj puta dokazali i nastavićemo da radimo za vas. Mnogi ljudi ne razumeju kako smo uspeli, pa vide "šarene priče". Ne razumeju jer nikada nisu radili za vas, niti će ikada raditi za vas. U njihovim očima, mi smo "šarene priče", što lepo opisno zvuči i hvala im na tome. Žao mi je što su propili sve svoje kredite, ali nije naša krivica. Nećemo trošiti reči i energiju na druge, imamo pametnija posla - zaključuje se u saopštenju.

O celom incidentu se oglasio i Nenad Brnjas, šef sindikata ZET.

- Zaista mi je žao što se ovo dogodilo. Ono što se tamo dešavalo od početka nije bilo normalno. Skinuli su se goli, pretukli su člana benda jer se jedan od njih penjao na binu sa koje su hteli da ga sklone“ - rekao je Brnjas.

On je naveo da je jedan od članova benda pao sa bine, a zatim su ga napali radnici ZET.