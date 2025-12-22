Slušaj vest

Poslanica hrvatske opozicione stranke levice "Možemo!" Sandra Benčić danas je osudila transparent "Za dom spremni" koji su navijači grupe "Bad Blue Boys" istakli na utakmici Dinamo-Lokomotiva, kazavši da "svi koji na bilo koji način prizivaju NDH, udaraju na ustavne temelje Hrvatske".

"Dok svedočimo raspadu međunarodnog pravnog poretka, kada gledamo kako se nekažnjeno oduzimaju teritorije suverenim i međunarodno priznatim državama, izuzetno je opasno da sami podrivamo vlastite temelje. Budite sigurni da će biti onih koji će to hteti da iskoriste", izjavila je Benčić novinarima posle sednice Predsedništva Hrvatskog sabora.

Policija je potvrdila da je pokrenula istragu zbog transparenta "Boysa" na subotnjoj utakmici Dinama i Lokomotive.

Na severnoj tribini maksimirskog stadiona bio je i transparent s pitanjem "I kaj ćemo sad, gradonačelniče?", čime se aludira na ;nedavni zaključak Gradske skupštine Zagreba kojim je gradonačelnik pozvan da preduzme mere za sprečavanje korišćenja fašističkih i ustaških simbola na svim površinama i prostorima kojima upravlja Grad Zagreb.

Benčić je ponovila stav poslaničkog kluba "Možemo!" da pozdrav "Za dom spremni!" nema nikakvu dvostruku konotaciju već je to samo "hrvatska verzija nemačkog nacističkog pozdrava".

Nemačka nacistička država je "bila zločinačka i genocidna, ubijala je ljude isključivo na temelju njihove nacionalne, verske pripadnosti ili političke orijentacije", rekla je Benčić.

"Treba jasno reći da u ovoj zemlji promocija fašizma i nacizma nije dopuštena. I nije dopuštena zato što smo tako odlučili kada smo donosili Ustav i proglašavali nezavisnost", ukazala je Benčić.