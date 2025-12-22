Slušaj vest

U proteklih godinu dana u Hrvatskoj su zabeležena 33 slučaja povređivanja usled upotrebe pirotehnike, od čega je 13 osoba teško povređeno, među njima šestoro dece, saopštila je Uprava policije.

Tokom akcije 2024/2025 zaplenjeno je više od 112.000 komada pirotehničkih sredstava, što je najveća zaplena u poslednjih 15 godina.

Policija navodi da su povrede najčešće nastajale zbog nestručnog rukovanja, a deca uglavnom zadobijaju teške povrede šaka, očiju i ušiju, uključujući i amputacije prstiju. Uz to, zabeleženi su i slučajevi nezakonite upotrebe vatrenog oružja, u kojima su teško povređeni jedno dete i jedan maloletnik, dok je oštećeno 13 objekata.

Policija i nadležne službe sprovele su preventivne aktivnosti, uključujući nadzor prodaje pirotehnike, upozorenja školama i obuku oko 10.000 učenika. Posebno je istaknuta opasnost od onlajn i ilegalne kupovine pirotehnike, gde se ne proverava uzrast niti bezbednost proizvoda.

Stručnjaci upozoravaju da pirotehnička sredstva nisu igračke i da su sva eksplozivi, a ove godine prvi put su zaplenjena sredstva sa čak do 200 grama eksploziva, koja mogu izazvati smrt i namenjena su isključivo profesionalnoj upotrebi.

Prodaja pirotehnike u Hrvatskoj dozvoljena je od 15. decembra do 1. januara, a upotreba od 27. decembra do 1. januara. Deci mlađoj od 14 godina pirotehnika je potpuno zabranjena, dok je od 18 godina dozvoljena zabavna pirotehnika, uz izuzetak petardi i redenika koji su zabranjeni od 2021.