Slušaj vest

Sudско veće Županijskog suda u Zagrebu donelo je nepravosnažnu presudu L. M. (20), optuženom za teško ubistvo deteta u Osnovnoj školi Prečko u decembru prošle godine, četiri pokušaja teškog ubistva i 50 krivičnih dela povrede prava deteta.

Optuženi je osuđen na ukupno 50 godina zatvora – 30 godina za ubistvo dečaka, po 22 godine za pokušaje ubistva ostale dece i učiteljice, te po dve godine za povredu prava još 50 dece (kazne su objedinjene u maksimalnu).

Sud je naveo da je tokom postupka utvrđeno da je okrivljeni uračunljiv, ali uz napomenu o smanjenoj uračunljivosti, koja ne isključuje krivičnu odgovornost.

U obrazloženju je istaknuto da su brojnost dela i način izvršenja razlog za izricanje najstrože kazne, kako bi se ostvarila i posebna i opšta prevencija.

Ubica tražio da ne prisustvuje izricanju kazne

Objava presude bila je zatvorena za javnost, radi zaštite dece-žrtava, u skladu sa Zakonom o sudovima za mlade. Optuženi je zatražio da ne prisustvuje izricanju presude, što mu je zakonom omogućeno.

Prema optužnici, napad je izvršen tokom nastave 20. decembra prošle godine, s unapred stvorenom namerom da se napadnu deca i zaposleni škole.

Jedno dete je smrtno stradalo, a učiteljica i troje dece su teško povređeni.

Reč je o bivšem učeniku škole, koji je nakon napada pobegao i potom pokušao da sebi oduzme život.

Zbog tragedije je u Hrvatskoj proglašen Dan žalosti, a Ministarstvo obrazovanja je najavilo obavezno zaključavanje škola.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteHrvatskaBENČIĆ OSUDILA TRANSPARENT "ZA DOM SPREMNI": Svi koji prizivaju NDH udaraju na ustavne temelje države
Sandra Benčić
HrvatskaREKORDNE ZAPLENE PIROTEHNIKE U HRVATSKOJ! Najmanje 33 osobe povređene, neke od njih teško
foto3.jpg
HrvatskaSKANDAL NA NOVOGODIŠNJOJ PROSLAVI DRŽAVNE FIRME U ZAGREBU: Sindikalac go divljao po sali, a onda su prebili muzičara i polomili mu rebra (VIDEO)
Zagreb proslava Božić
HrvatskaMEDVEDI SEJU SMRT PO DALMACIJI! Meštani prestravljeni: "Kosti oderu kao mesari, sve pojedu, našli smo samo umotanu kožu"
profimedia0665719801-copy.jpg