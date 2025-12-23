UBICI IZ PREČKOG 50 GODINA ZATVORA! Hrvatska dočekala presudu za monstruma koji je izvršio krvavi pir u osnovnoj školi
Sudско veće Županijskog suda u Zagrebu donelo je nepravosnažnu presudu L. M. (20), optuženom za teško ubistvo deteta u Osnovnoj školi Prečko u decembru prošle godine, četiri pokušaja teškog ubistva i 50 krivičnih dela povrede prava deteta.
Optuženi je osuđen na ukupno 50 godina zatvora – 30 godina za ubistvo dečaka, po 22 godine za pokušaje ubistva ostale dece i učiteljice, te po dve godine za povredu prava još 50 dece (kazne su objedinjene u maksimalnu).
Sud je naveo da je tokom postupka utvrđeno da je okrivljeni uračunljiv, ali uz napomenu o smanjenoj uračunljivosti, koja ne isključuje krivičnu odgovornost.
U obrazloženju je istaknuto da su brojnost dela i način izvršenja razlog za izricanje najstrože kazne, kako bi se ostvarila i posebna i opšta prevencija.
Ubica tražio da ne prisustvuje izricanju kazne
Objava presude bila je zatvorena za javnost, radi zaštite dece-žrtava, u skladu sa Zakonom o sudovima za mlade. Optuženi je zatražio da ne prisustvuje izricanju presude, što mu je zakonom omogućeno.
Prema optužnici, napad je izvršen tokom nastave 20. decembra prošle godine, s unapred stvorenom namerom da se napadnu deca i zaposleni škole.
Jedno dete je smrtno stradalo, a učiteljica i troje dece su teško povređeni.
Reč je o bivšem učeniku škole, koji je nakon napada pobegao i potom pokušao da sebi oduzme život.
Zbog tragedije je u Hrvatskoj proglašen Dan žalosti, a Ministarstvo obrazovanja je najavilo obavezno zaključavanje škola.
(Kurir.rs/Index)