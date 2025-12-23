Slušaj vest

Sudско veće Županijskog suda u Zagrebu donelo je nepravosnažnu presudu L. M. (20), optuženom za teško ubistvo deteta u Osnovnoj školi Prečko u decembru prošle godine, četiri pokušaja teškog ubistva i 50 krivičnih dela povrede prava deteta.

Optuženi je osuđen na ukupno 50 godina zatvora – 30 godina za ubistvo dečaka, po 22 godine za pokušaje ubistva ostale dece i učiteljice, te po dve godine za povredu prava još 50 dece (kazne su objedinjene u maksimalnu).

Sud je naveo da je tokom postupka utvrđeno da je okrivljeni uračunljiv, ali uz napomenu o smanjenoj uračunljivosti, koja ne isključuje krivičnu odgovornost.

U obrazloženju je istaknuto da su brojnost dela i način izvršenja razlog za izricanje najstrože kazne, kako bi se ostvarila i posebna i opšta prevencija.

Ubica tražio da ne prisustvuje izricanju kazne

Objava presude bila je zatvorena za javnost, radi zaštite dece-žrtava, u skladu sa Zakonom o sudovima za mlade. Optuženi je zatražio da ne prisustvuje izricanju presude, što mu je zakonom omogućeno.

Prema optužnici, napad je izvršen tokom nastave 20. decembra prošle godine, s unapred stvorenom namerom da se napadnu deca i zaposleni škole.

Jedno dete je smrtno stradalo, a učiteljica i troje dece su teško povređeni.

Reč je o bivšem učeniku škole, koji je nakon napada pobegao i potom pokušao da sebi oduzme život.