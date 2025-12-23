Slušaj vest

Da čuda postoje, najbolje znaju Mihaela Zenzerović Vojnić i njen pas Čarli, koga je od sigurne smrti spasila samo brza reakcija pulskog veterinara dr Henrija Hajstera. Te nedelje, šokirani vlasnici su utrčali u ordinaciju noseći svog ljubimca, iz kojeg je virila metalna šipka duga 52 centimetra!

Kako kažu io je svestan do operacije. Nije kukao, nije ritao da bi se oslobodio šipke koja mu je ušla u telo odmah iza grudne kosti, prolazeći pored vitalnih organa. Čarli je bio izuzetno miran dok su ga vlasnici kolima prevozili do vrhunskog veterinara dr Hajstera. I nije bilo važno što je nedelja, veterinar je skočio na njihov poziv, okupio svoj tim i krenuo da spase pseći život. I kako su rekle njegove kolege iz ordinacije, dr Hajster se uvek odazove na poziv, bez obzira na vreme.

Prava drama se odvijala pre skoro dve nedelje u Manjadvorcima kod Pule.

- Čarli je štene iz udomljeništva koje smo pronašli na putu pre šest godina. Bio je sam i napušten. Odmah nam je prirastao srcu jer je izuzetno miran, društven, mazan i posvećen svojoj porodici. Inače je veoma nezavisan. Tog dana smo čuli njegov lavež. Pogledala sam napolje i pozvala ga. Uvek dolazi. Nije ga bilo kada sam ga pozvala. Ubrzo me je pozvala komšija rekavši da se moj Čarli nabio na metalnu šipku koja je virila iz betona. Odjurili smo na lice mesta i videli stravičnu scenu. Bio je svestan. Nije lajao. Čuo je moj glas i mirno stajao tamo. Kao da je znao da mora jer je to jedini način da preživi. Komšija je došao sa velikim kleštima i mi smo presekli šipku, a da je ne vadimo iz Čarlija - emotivno, sa suzama u očima, kaže vlasnica, dok Čarli mirno sedi u njenom naručju, mašući repom.

"Dođi, Čarli te čeka!"

Ona je prethodno u panici pozvala dr Hajstera, poslala mu jezivu fotografiju nabijenog psa, a veterinar im je rekao da odmah krenu u njegovu ordinaciju. Počela je komplikovana operacija spasavanja života.

- Čekali smo puna četiri sata da veterinar pozove. Ta četiri sata su mi se činila kao četiri godine. A onda poziv. Dođi, Čarli te čeka. Nisam mogla da verujem tim rečima. Ne mogu da opišem svoju veliku zahvalnost dr Hajsteru i njegovom timu, jer je ono što su uspeli da urade te večeri nemoguće - rekla je vlasnica psa.

Očekivala je da će Čarli legnuti posle operacije, ali on ju je dočekao radosno mašući repom. Svi su bili zapanjeni.

Veterinar je emotivno zagrlio Čarlija tokom naše posete ordinaciji. A ovaj drugi, kao da je znao, uzvratio mu je poziv spasioca radosnim mahanjem repom i psećim poljupcem.

- U svojoj 30-godišnjoj karijeri nikada nisam videla ništa slično. Vlasnici su me zvali govoreći da je pas progutao čašicu i da smo morali celu da izvadimo iz njegovog želuca, spasavajući ga od zalutalih metaka..., ali da se životinja nabila na armaturu i da je ušla blizu grudne kosti, a izašla blizu debelog creva, nisam imao pojma. Čarli je zaista čudo. Prvo sam pitao da li krvari? Rekli su da ne krvari, a onda sam rekao da ga ne diraju i da slikaju mesto. Savetovao sam im da koriste fleksibilnu testeru da odseku štap kako bi ga oslobodili od temelja. Rekao sam im da ga odmah donesu sa štapom, bukvalno kao statuu koju su morali da drže mirno dok su vozili prema meni - rekao je dr Hajster.

Hrabri Čarli!

Životinja je odmah sedirana kada su na rendgenu videli da mu disajni putevi nisu ugroženi i da ne krvari.

- Pas nije uopšte cvilio po dolasku. A štap koji je prošao kroz njegovo telo nije oštetio nijedan vitalni organ. Zaista je pravo božićno čudo! Čarli je stajao mirno i slušao sva naša uputstva. Detaljno smo videli gde je štap prošao kroz telo i izašao, i morali smo da ga otvorimo na tri mesta da bismo izvukli štap. Srećom, imao sam makaze u ordinaciji da isečem spoljašnji fiksator. Štap koji je probio psa bio je dugačak 52 centimetra i nisam želeo da ga provučem kroz celo telo. Kada smo konačno pažljivo izvukli štap, morali smo da idemo na rekonstrukciju tkiva na tri mesta. Bio sam u neverovatnom naletu adrenalina sve vreme operacije jer sam samo želeo da sve to preživi. A preživeo je gotovo nemoguće. Da je štap samo ogrebao arteriju u blizini, iskrvario bi za nekoliko minuta. Čarli je naše malo čudo - rekao je dr Hajster.