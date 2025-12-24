Slušaj vest

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj napravio je novi skandal kada je danas, kada se obeležava Badnji dan, u centru grada oterao romski orkestar, koji je pesmom uveseljavao građane.

Na snimku koji je objavljen i na društvenim mrežama se jasno vidi kako im Bulj rukom pokazuje da se maknu, a njihova lica jasno pokazuju da ni sami ne znaju što ih je snašlo.

Ne može "Đurđevdan" na Badnji dan

- Badnjak je danas i u Sinju se organizuje prigodni program. Pevanje Đurđevdana nije niti prigodno niti primereno za Badnjak. Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak i da poštuju taj dan. Takođe, oni nemaju saglasnost za nastupanje na javnim površinama - kazao je Bulj.

Svedoci ispričali da su momci iz orkestra stigli mirno, da su zapevali i građani su bili oduševljeni, častili su ih sa sitnišom.

Svedoci u šoku

"Pevalo se, snimalo, uživalo", ispričali su svedoci ovog događaja.

"Došli su da pevaju, ljudi su ih lepo prihvatili. Svi su bili zadovoljni, osim gradonačelnika. On ih je poterao. Ljudi su negodovali jer im je bilo drago što su došli. Taj orkestar inače redovno svira u Splitu, na Rivi, i uvek su dobrodošli. Ovo što se dogodilo je sramota da gradonačelnik jednog grada tera romski orkestar na Badnjak", ispričao je jedan građanin koji je svedočio događaju.