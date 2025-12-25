TEŠKA NESREĆA U KARLOVCU: Udario u stub, sleteo u provaliju i poginuo
Muškarac (52) stradao je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se u sredu poslepodne dogodila u Karlovcu u Hrvatskoj.
Kako su naveli iz policije, nesreća se dogodila oko 15.12 časova na državnom putu D1.
Do nesreće je, kako navode, došlo prilikom prestrojavanja.
- Teretnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljao je muškarac (52) koji se kretao Prilazom Većeslava Holjevca od smera Ulice kralja Tomislava u smeru Ulice Ante Starčevića. Prilikom prestrojavanja je iz leve u desnu kolovoznu traku, zbog neprilagođene brzine, izgubio je kontrolu nad vozilom i u zanošenju vozilom je sleteo udesno van kolovoza i udario u metalni stub rasveta, a je zatim sleteo niz zemljanu strminu koja je četiri metra niža od nivoa kolovoza, nakon čega je udario u metalnu panel ogradu - ističu iz policije.
Kako navode, nesrećnom čoveku nije bilo pomoći.
- Tokom uviđaja je utvrđeno da nije koristio sigurnosni pojas. Nadležnom državnom tužilaštvu biće prosleđen izveštaj - dodaju u karlovačkoj policiji.