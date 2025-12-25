- Teretnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljao je muškarac (52) koji se kretao Prilazom Većeslava Holjevca od smera Ulice kralja Tomislava u smeru Ulice Ante Starčevića. Prilikom prestrojavanja je iz leve u desnu kolovoznu traku, zbog neprilagođene brzine, izgubio je kontrolu nad vozilom i u zanošenju vozilom je sleteo udesno van kolovoza i udario u metalni stub rasveta, a je zatim sleteo niz zemljanu strminu koja je četiri metra niža od nivoa kolovoza, nakon čega je udario u metalnu panel ogradu - ističu iz policije.