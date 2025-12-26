Slušaj vest

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj juče je oterao romski orkestar sa javnog prostora nakon što je pokušao da peva među građanima koji su se okupili u gradu na Badnje veče.

Prema rečima očevidaca, romski orkestar je mirno stigao između stolova i počeo da svira, a građani su ih dočekali sa oduševljenjem.

Ljudi su ubacivali sitni novac, smejali se, slikali se i uživali u muzici, objavila je Slobodna Dalmacija, koja danas izveštava da je incident nastavljen.

Bulj je juče izjavio da je orkestar pevao „Đurđevdan“, što je, kako je rekao, neprikladno za Badnje veče i da nisu imali dozvolu za nastup na javnim mestima. „Danas je Badnje veče i u Sinju se organizuje poseban program.

Pevanje Đurđevdana nije ni prikladno ni prikladno za Badnje veče.



„Nismo pevali Đurđevdan, gradonačelnik laže“

Otišao sam kod njih i rekao im da je danas Badnje veče i da poštuju Božić. Takođe, nemaju dozvolu za nastup na javnim mestima“, rekao je, ali reporteri Slobodne danas su radili reportažu na splitskoj Rivi i sreli su romski orkestar koji je juče proteran iz Sinja.

Nisu želeli da daju izjave jer su „došli da zarade bakšiš, a ne da postanu rekviziti za domaće političke i medijske obračune“.

„Nismo pevali Đurđevdan, gradonačelnik laže“, bilo je jedino što su rekli. Bulj i danas tvrdi suprotno.