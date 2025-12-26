"NISMO PEVALI ĐURĐEVDAN, GRADONAČELNIK LAŽE" Bulj: Imam svedoke! (VIDEO)
Gradonačelnik Sinja Miro Bulj juče je oterao romski orkestar sa javnog prostora nakon što je pokušao da peva među građanima koji su se okupili u gradu na Badnje veče.
Prema rečima očevidaca, romski orkestar je mirno stigao između stolova i počeo da svira, a građani su ih dočekali sa oduševljenjem.
Ljudi su ubacivali sitni novac, smejali se, slikali se i uživali u muzici, objavila je Slobodna Dalmacija, koja danas izveštava da je incident nastavljen.
Bulj je juče izjavio da je orkestar pevao „Đurđevdan“, što je, kako je rekao, neprikladno za Badnje veče i da nisu imali dozvolu za nastup na javnim mestima. „Danas je Badnje veče i u Sinju se organizuje poseban program.
Pevanje Đurđevdana nije ni prikladno ni prikladno za Badnje veče.
„Nismo pevali Đurđevdan, gradonačelnik laže“
Otišao sam kod njih i rekao im da je danas Badnje veče i da poštuju Božić. Takođe, nemaju dozvolu za nastup na javnim mestima“, rekao je, ali reporteri Slobodne danas su radili reportažu na splitskoj Rivi i sreli su romski orkestar koji je juče proteran iz Sinja.
Nisu želeli da daju izjave jer su „došli da zarade bakšiš, a ne da postanu rekviziti za domaće političke i medijske obračune“.
„Nismo pevali Đurđevdan, gradonačelnik laže“, bilo je jedino što su rekli. Bulj i danas tvrdi suprotno.
„Imam svedoke da su počeli da pevaju Đurđevdan ispred crkve, dok se delio bakalar, svirali su sve i svašta. Tompson, na primer, ima sve uslove za koncert, pa mu nisu dali dozvolu u Zagrebu, u Puli itd., a mogu da pevaju. Pitajte ih da li imaju dozvole, a što se tiče Sinja, Sinj je otvoren za sve i pozivam sve da dođu u Sinj“, rekao je.
(Kurir.rs/Index)