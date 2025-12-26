Slušaj vest

Dva amputirana prsta i trajni invaliditet za desetogodišnjeg dečaka iz Osijeka epilog su „žurke“ sa petardama koja mu je prošle nedelje pošla po zlu u Osijeku.

Četrnaestogodišnjak iz Privlake prošao je malo bolje, sa „samo“ jednim amputiranim prstom. Njih dvojica su prve žrtve ovogodišnjeg pirotehničkog ludila u Hrvatskoj, koje svake godine u decembru širom sveta, najčešće kod dece i mladih, oduzima delove udova, a ponekad i živote.

- Deca su stabilna, ali imaju teške fizičke povrede i imaće invaliditet. Dečak iz Privlake je izgubio deo petog prsta, koji je amputiran, i imaće manji stepen invaliditeta, a dečak iz Osijeka je izgubio kažiprst i srednji prst, i imaće teži stepen invaliditeta. To se ne može popraviti, jer kada se nešto otkine, ne može se zameniti. Ljudi često govore o rekonstruktivnim postupcima, i to je tačno, ali samo da bi se pokrili defekti kože. Kada eksplodira, odlepi se koža, potkožno tkivo, tetive, mišići, a ostanu samo koštani patrljci, onda nema nikakvu funkciju.

Nema rekonstrukcije, može se samo 'konzervirati' - slikovito je objasnio šta je proizašlo iz ove „dečje žurke“ Dalibor Divković, dečji hirurg i vršilac dužnosti šefa Objedinjenog hitnog prijema u bolničkom centru Osijek. Takođe je dodao da će dečak iz Osijeka bukvalno morati ponovo da nauči da drži pribor za jelo.

Tu su, naravno, očekivane psihološke i fizičke negativne posledice.

Policijski službenici Policijske uprave Osiječko-baranjske i Policijske uprave Vukovarsko-srijemske i dalje sprovode krivičnu istragu u oba slučaja i tragaju za osobama koje su dečaku iz Osijeka i maloletniku iz Privlake dale zabranjene supstance.

S obzirom na prirodu povreda, ovim osobama preti i krivična prijava. Da nije ova dva slučaja, moglo bi se čak reći da bi situacija bila mirnija nego obično. Međutim, Ivan Pakšić, načelnik Sektora javnog reda i bezbednosti Policijske uprave Osiječko-baranjske, ističe da je ovo samo početak.

- Situacija se zapravo, nažalost, tek zahuktava. Do sada smo u županiji zabeležili dva prekršaja i tri prekršajne ​​prijave, tokom kojih smo oduzeli 148 pirotehničkih sredstava. Protiv roditelja su podnete prekršajne ​​prijave, a obaveštenje je poslato i Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Kazne za pojedince kreću se i do 2.000 evra - „nabrojao“ je Pakšić trenutnu situaciju i dodao da „poenta nije kažnjavanje, već zaštita zdravlja i dobrobiti građana. Međutim, jasno je da presvega tražimo roditeljsku odgovornost“.

Kako izgleda kada policajci uhvate decu sa pirotehnikom, i koji su „izgovori“ roditelja?

Izgovori roditelja

Najčešći izgovor je „bacio sam ih kao dete i ništa se nije desilo, pustimo dete da se zabavi“. Međutim, u stvarnosti, samo je roditelj imao sreće, a vaše dete možda neće biti te sreće.

Ako neko pomisli da se kocka sa tim, ako je to opravdan razlog zašto je vaše dete u opasnosti od teške povrede i invaliditeta, onda je to krajnje neodgovorno i iracionalno. Deca bi trebalo da imaju druge oblike zabave - naglasio je Pakšić, koji nam je opisao i šta se zapravo dogodilo desetogodišnjaku iz Osijeka.