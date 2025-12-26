Slušaj vest

Dva amputirana prsta i trajni invaliditet za desetogodišnjeg dečaka iz Osijeka epilog su „žurke“ sa petardama koja mu je prošle nedelje pošla po zlu u Osijeku.

Četrnaestogodišnjak iz Privlake prošao je malo bolje, sa „samo“ jednim amputiranim prstom. Njih dvojica su prve žrtve ovogodišnjeg pirotehničkog ludila u Hrvatskoj, koje svake godine u decembru širom sveta, najčešće kod dece i mladih, oduzima delove udova, a ponekad i živote.

- Deca su stabilna, ali imaju teške fizičke povrede i imaće invaliditet. Dečak iz Privlake je izgubio deo petog prsta, koji je amputiran, i imaće manji stepen invaliditeta, a dečak iz Osijeka je izgubio kažiprst i srednji prst, i imaće teži stepen invaliditeta. To se ne može popraviti, jer kada se nešto otkine, ne može se zameniti. Ljudi često govore o rekonstruktivnim postupcima, i to je tačno, ali samo da bi se pokrili defekti kože. Kada eksplodira, odlepi se koža, potkožno tkivo, tetive, mišići, a ostanu samo koštani patrljci, onda nema nikakvu funkciju.

Nema rekonstrukcije, može se samo 'konzervirati' - slikovito je objasnio šta je proizašlo iz ove „dečje žurke“ Dalibor Divković, dečji hirurg i vršilac dužnosti šefa Objedinjenog hitnog prijema u bolničkom centru Osijek. Takođe je dodao da će dečak iz Osijeka bukvalno morati ponovo da nauči da drži pribor za jelo.

Tu su, naravno, očekivane psihološke i fizičke negativne posledice.

Policijski službenici Policijske uprave Osiječko-baranjske i Policijske uprave Vukovarsko-srijemske i dalje sprovode krivičnu istragu u oba slučaja i tragaju za osobama koje su dečaku iz Osijeka i maloletniku iz Privlake dale zabranjene supstance.

S obzirom na prirodu povreda, ovim osobama preti i krivična prijava. Da nije ova dva slučaja, moglo bi se čak reći da bi situacija bila mirnija nego obično. Međutim, Ivan Pakšić, načelnik Sektora javnog reda i bezbednosti Policijske uprave Osiječko-baranjske, ističe da je ovo samo početak.

- Situacija se zapravo, nažalost, tek zahuktava. Do sada smo u županiji zabeležili dva prekršaja i tri prekršajne ​​prijave, tokom kojih smo oduzeli 148 pirotehničkih sredstava. Protiv roditelja su podnete prekršajne ​​prijave, a obaveštenje je poslato i Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Kazne za pojedince kreću se i do 2.000 evra - „nabrojao“ je Pakšić trenutnu situaciju i dodao da „poenta nije kažnjavanje, već zaštita zdravlja i dobrobiti građana. Međutim, jasno je da presvega tražimo roditeljsku odgovornost“.

Kako izgleda kada policajci uhvate decu sa pirotehnikom, i koji su „izgovori“ roditelja?

Izgovori roditelja

Najčešći izgovor je „bacio sam ih kao dete i ništa se nije desilo, pustimo dete da se zabavi“. Međutim, u stvarnosti, samo je roditelj imao sreće, a vaše dete možda neće biti te sreće.

Ako neko pomisli da se kocka sa tim, ako je to opravdan razlog zašto je vaše dete u opasnosti od teške povrede i invaliditeta, onda je to krajnje neodgovorno i iracionalno. Deca bi trebalo da imaju druge oblike zabave - naglasio je Pakšić, koji nam je opisao i šta se zapravo dogodilo desetogodišnjaku iz Osijeka.

- Imao je petardu sa fitiljem, kategorije F4. Kod njih se može desiti da kada se upale, iznenada prestanu da dime, ali nastave da gore, iako se to ne vidi. Onda dete ponovo počne da je pali, posegne za fitiljem, i kada fitilj izgori, dođe do eksplozije. To se dogodilo ovom dečaku u Osijeku. Pirotehnička sredstva su sve manja i jača. Postoji razlog zašto su zabranjena deci mlađoj od 14 godina i zašto onima mlađim od 18 godina nije dozvoljeno da kupuju ili koriste sredstva kategorije F2 i F3 - rekao je Pakšić.

