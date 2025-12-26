Slušaj vest

Oko 2 sata ujutru, policajci u mestu Donja Obrijež zaustavili su vozača (36) čiji je alkotester pokazao neverovatnih 3,67 promila alkohola u krvi.

Međutim, stanje teške intoksikacije bio je samo početak problema za ovog vozača. Nakon detaljne provere, policija je utvrdila da je muškarac vozio automobil uprkos činjenici da mu je vozačka dozvola prethodno oduzeta.

Pored toga, vozilo kojim je upravljao bilo je neregistrovano i neosigurano, što je direktno ugrožavalo ne samo njega samog, već i sve ostale učesnike u saobraćaju koji su se u tom kasnom noćnom satu nalazili na putu.

Tokom istrage, policija je utvrdila da vozač nije posedovao ličnu kartu niti bilo koji drugi dokument kojim bi mogao da potvrdi njegov identitet.

- Vozač je smešten u posebnu policijsku prostoriju dok ne prođu efekti opojnog sredstva, kratko je izvestila policija.

Nakon što se otrezni, 36-godišnjak se suočava sa mučnim sukobom sa zakonom. Zbog kršenja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakona o obaveznom osiguranju i Zakona o ličnoj karti, izdat mu je prekršajni nalog sa astronomskim iznosom.