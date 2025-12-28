Slušaj vest

Hrvatska od 1. januara 2026. preuzima potpunu kontrolu nad sopstvenim vazdušnim prostorom. Novi višenamenski borbeni avioni tipa "Rafal" od Nove godine preuzimaju zadatak nadzora i zaštite hrvatskog neba – svakodnevno, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Sve će se sprovoditi prema standardima i procedurama NATO u okviru integrisanog sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane.

Dok su se hrvatski piloti obučavali za "Rafale", nadzor i zaštitu hrvatskog neba privremeno su vršile susedne zemlje, Italija i Mađarska.

Italijanski avioni "Jurofajter tajfun" i mađarski "Gripen" čuvali su hrvatski prostor na osnovu tehničkih sporazuma između ministarstava odbrane.

Za taj privremeni nadzor Hrvatska nije imala nikakve troškove, jer je u NATO uobičajeno da susedne zemlje besplatno obavljaju ovu dužnost za države koje privremeno ne mogu same.

Intenzivnom obukom osoblja tokom uvođenja "Rafala" u operativnu upotrebu postignut je nivo spremnosti za samostalno obavljanje zadatka zaštite vazdušnog prostora. Nadzor će se vršiti neprekidno, prema svim važećim standardima i procedurama NATO i nacionalnim propisima.

(Kurir.rs/Jutarnji)

