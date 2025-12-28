"RAFALI" POČINJU DA PATROLIRAJU IZNAD HRVATSKOG NEBA: Zagreb od 1. januara zvanično preuzima kontrolu nad sopstvenim vazdušnim prostorom
Hrvatska od 1. januara 2026. preuzima potpunu kontrolu nad sopstvenim vazdušnim prostorom. Novi višenamenski borbeni avioni tipa "Rafal" od Nove godine preuzimaju zadatak nadzora i zaštite hrvatskog neba – svakodnevno, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.
Sve će se sprovoditi prema standardima i procedurama NATO u okviru integrisanog sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane.
Dok su se hrvatski piloti obučavali za "Rafale", nadzor i zaštitu hrvatskog neba privremeno su vršile susedne zemlje, Italija i Mađarska.
Italijanski avioni "Jurofajter tajfun" i mađarski "Gripen" čuvali su hrvatski prostor na osnovu tehničkih sporazuma između ministarstava odbrane.
Za taj privremeni nadzor Hrvatska nije imala nikakve troškove, jer je u NATO uobičajeno da susedne zemlje besplatno obavljaju ovu dužnost za države koje privremeno ne mogu same.
Intenzivnom obukom osoblja tokom uvođenja "Rafala" u operativnu upotrebu postignut je nivo spremnosti za samostalno obavljanje zadatka zaštite vazdušnog prostora. Nadzor će se vršiti neprekidno, prema svim važećim standardima i procedurama NATO i nacionalnim propisima.
(Kurir.rs/Jutarnji)