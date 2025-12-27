Slušaj vest

Marko Perković Tompson održao je u subotu koncert u Areni Zagreb u okviru svoje turneje u zatvorenom prostoru.

Među pesmama koje su se našle na repertoaru bila je i 'Bojna Čavgolave' , a pevač je još jednom predvodio pesmu kontroverznim ustaškim pozdravom "Za dom spremni"..

Pozdrav je odjekivao Arenom Zagreb.

Pevač je takođe pozvao na svrgavanje gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Publika je, s druge strane, skandirala kontroverzni pozdrav dok je Thompson pevao hit 'Sine moj'.

Podsetimo se da je koncert Marka Perkovića započeo isto kao i na Hipodromu, a nakon druge pesme pod nazivom Balance, poznate po refrenu "kad pevam, stranka me sudi, neka sudi, pevat ćemo, ljudi"

Kurir.rs/Večernji.hr.

