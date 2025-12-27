Među pesmama koje su se našle na repertoaru bila je i 'Bojna Čavgolave' , a pevač je još jednom predvodio pesmu kontroverznim ustaškim pozdravom "Za dom spremni"..
Koncert u Zagrebu
NOVI USTAŠKI PIR U ZAGREBU: Tompson se oglasio ustaškim pokličom, pevao "Bojnu Čavgolave"
Marko Perković Tompson održao je u subotu koncert u Areni Zagreb u okviru svoje turneje u zatvorenom prostoru.
Među pesmama koje su se našle na repertoaru bila je i 'Bojna Čavgolave' , a pevač je još jednom predvodio pesmu kontroverznim ustaškim pozdravom "Za dom spremni"..
Pozdrav je odjekivao Arenom Zagreb.
Pevač je takođe pozvao na svrgavanje gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Publika je, s druge strane, skandirala kontroverzni pozdrav dok je Thompson pevao hit 'Sine moj'.
Podsetimo se da je koncert Marka Perkovića započeo isto kao i na Hipodromu, a nakon druge pesme pod nazivom Balance, poznate po refrenu "kad pevam, stranka me sudi, neka sudi, pevat ćemo, ljudi"
Kurir.rs/Večernji.hr.
