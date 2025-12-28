ORI SE USTAŠKI POKLIČ ISPRED ZGRADE GRADONAČELNIKA ZAGREBA: Desničari došli pred stan Tomaševiću, skandiraju "Za dom spremni" i pevaju Tompsonove pesme (VIDEO)
Desničari, među kojima su predsednik A-HSP Dražen Keleminec i Alin Kavur, aktivista poznat po tome što je kao dete glumio Dadua iz Smogovaca, okupili su se ispred stana gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.
Od 11 časova pevaju pesme Marka Perkovića Tompsona ispred stana gradonačelnika Tomislava Tomaševića u znak protesta jer gradske vlasti nisu odobrile drugi Tompsonov koncert zakazan za danas.
„Godine '68, Srbi u Beogradu su se spremali za Hrvatsko proleće. Danas podržavaju fašiste. Oni su fašisti, a ne antifašisti“, poručeno je na skupu ispred Tomaševićevog stana, između Tompsonovih pesama.
Izvedena "Bojna Čavoglave" uz poklič „Za dom spremni“
Izvedena je i pesma "Bojna Čavoglave", uz poklič „Za dom spremni“. Razvijena je i zastava HOS-a sa istim sloganom.
Ispred zgrade na zagrebačkoj Trešnjevci nalazi se veliki broj policajaca, a podignut je i policijski dron.
Policija je zatvorila put.
Tompson je pozvao na svrgavanje Tomaševića na „redovnim ili vanrednim izvorima“
Tomašević je ranije upozorio da će Tompsonu biti zabranjeni budući nastupi u gradskim prostorima ako se ponovo bude skandirao kontroverzni pozdrav „Za dom, spremni“.
U međuvremenu, Skupština grada Zagreba usvojila je rezoluciju kojom se zabranjuje upotreba slogana i simbola koji podstiču mržnju na svim gradskim prostorima, uključujući i ovaj pozdrav, čije se istorijsko poreklo vezuje za ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske, a koji je kasnije koristio HOS tokom Domovinskog rata.
Na sinoćnjem koncertu u Areni Zagreb, pre pesme Bojna Čavoglave, Tompson je pozvao na smenu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i platforme Možemo „na redovnim ili vanrednim izborima“, tvrdeći da je to „napad na Domovinski rat i temelje hrvatske države“.
Zagrebačke vlasti je nazvao „ekstremnim levičarima i ostacima jugoslovenskih komunista“ i pozvao građane da im se suprotstave na izborima. Zatim je počeo pesmu, skandirajući „Za domovinu“, na šta je publika odgovorila sa „spremni“.
Snimak možete pogledati OVDE.
(Kurir.rs/Index.hr)