Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević oglasio se na društvenoj mreži Fejsbuk nakon što je Marko Perković Tompson pozvao na rušenje zagrebačke vlasti, a desničari održali protest ispred njegovog stana.

"Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i poverenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba", objavio je gradonačelnik na Facebooku.

- Dokle god imam poverenje Zagrepčana radiću ovaj posao savesno i odgovorno i donosiću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske - zaključio je Tomašević.

Protest desničara pred zgradom gradonačelnika Zagreba

Desničari, među kojima su predsednik A-HSP Dražen Keleminec i aktviista Alin Kavur, okupili su se ispred stana gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.

Od 11 časova pevali su pesme Marka Perkovića Tompsona ispred stana gradonačelnika Tomislava Tomaševića u znak protesta jer gradske vlasti nisu odobrile drugi Tompsonov koncert zakazan za danas.

„Godine '68, Srbi u Beogradu su se spremali za Hrvatsko proleće. Danas podržavaju fašiste. Oni su fašisti, a ne antifašisti“, poručeno je na skupu ispred Tomaševićevog stana, između Tompsonovih pesama.

Izvedena "Bojna Čavoglave" uz poklič „Za dom spremni“

Izvedena je i pesma "Bojna Čavoglave", uz poklič „Za dom spremni“. Razvijena je i zastava HOS-a sa istim sloganom.

Ispred zgrade na zagrebačkoj Trešnjevci nalazi se veliki broj policajaca, a podignut je i policijski dron.

Policija je zatvorila put.

Foto: screenshot FB/Index.hr

Tompson je pozvao na svrgavanje Tomaševića na „redovnim ili vanrednim izvorima“

Tomašević je ranije upozorio da će Tompsonu biti zabranjeni budući nastupi u gradskim prostorima ako se ponovo bude skandirao kontroverzni pozdrav „Za dom, spremni“.

U međuvremenu, Skupština grada Zagreba usvojila je rezoluciju kojom se zabranjuje upotreba slogana i simbola koji podstiču mržnju na svim gradskim prostorima, uključujući i ovaj pozdrav, čije se istorijsko poreklo vezuje za ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske, a koji je kasnije koristio HOS tokom Domovinskog rata.

Na sinoćnjem koncertu u Areni Zagreb, pre pesme Bojna Čavoglave, Tompson je pozvao na smenu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i platforme Možemo „na redovnim ili vanrednim izborima“, tvrdeći da je to „napad na Domovinski rat i temelje hrvatske države“.

Zagrebačke vlasti je nazvao „ekstremnim levičarima i ostacima jugoslovenskih komunista“ i pozvao građane da im se suprotstave na izborima. Zatim je počeo pesmu, skandirajući „Za domovinu“, na šta je publika odgovorila sa „spremni“.