EKSPLOZIJA USTAŠLUKA U ZAGREBU: Nakon pokliča "Za dom spremni", desničari najavili REFERENDUM o rušenju gradonačelnika Tomaševića!
Alin Kavur, aktivista i odbornik u Donjoj Dubravi, javno je pozvao na pokretanje inicijative za referendum o opozivu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.
Poziv je izneo tokom okupljanja desničarskih aktivista predvođenih predsednikom A-HSP Draženom Kelemincem i Kavurom, koje su se jutros okupile ispred Tomaševićevog stana u znak protesta zbog odbijanja gradskih vlasti da odobre dodatni koncert Marka Perkovića Tompsona.
"Bojna Čavoglave" uz poklič „Za dom spremni“
Tokom protesta puštane su Tompsonove pesme, uključujući „Bojnu Čavoglave“, uz poklič „Za dom, spremni“, a istaknuta je i zastava HOS-a sa istim sloganom. Policija je obezbeđivala skup i privremeno zatvorila put.
„Pokrećem referendum za vaš opoziv u februaru. Zvanično počinjemo sa prikupljanjem potpisa“, rekao je Kavur, tvrdeći da će građani imati priliku da direktno odluče o smeni gradonačelnika.
Reakcija gradonačelnika
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević oglasio se na društvenoj mreži Fejsbuk nakon što je Marko Perković Tompson pozvao na rušenje zagrebačke vlasti. Šta je poručio možete pročitati OVDE.
Tompsonov koncert U Areni Zagreb
Dan ranije, Tompson je nastupio u Areni Zagreb, pre pesme Bojna Čavoglave, i pozvao publiku da se suprotstavi zagrebačkim vlastima „na redovnim ili vanrednim izborima“, tvrdeći da gradske vlasti predstavljaju napad na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Zatim je započeo pesmu vičući „Za dom“, na šta je publika odgovorila sa „Spremni“.
Tomašević je prethodno upozorio da će Tompsonu biti zabranjeni budući nastupi u gradskim prostorima ako se ponovo uzvikne kontroverzni pozdrav, dok je Gradska skupština usvojila rezoluciju kojom se zabranjuje upotreba slogana i simbola koji podstiču mržnju u svim gradskim prostorima, uključujući i ovaj pozdrav, čije se istorijsko poreklo vezuje za ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske, a koji je kasnije koristio HOS tokom Domovinskog rata.
Nakon Tompsonovog poziva na njegovo svrgavanje „na redovnim ili vanrednim izborima“ i nakon što su se desničari okupili ispred njegove zgrade i najavili referendum, Tomašević je rekao da je dva puta biran na demokratskim izborima i da su mu građani Zagreba dali mandat i poverenje da vodi grad, ističući da će, sve dok ima njihovu podršku, savesno obavljati svoj posao i donositi odluke koje smatra ispravnim bez obzira na pritiske.
Kako se može opozvati gradonačelnik Zagreba
Gradonačelnik Zagreba može biti opozvan samo referendumom, ako se prikupi najmanje 20% potpisa birača (oko 130–140.000). Potpisi se prikupljaju do 15 dana, a odluka se donosi većinom glasova učesnika referenduma. Do sada nijedan takav referendum nije bio uspešan. Ako bi opoziv uspeo, Vlada imenuje poverenika, a zatim se raspisuju vanredni izbori. Ostaje da se vidi hoće li inicijativa formalno početi ili će najave ostati politička poruka, dok se tenzije u zagrebačkoj politici pojačavaju.
(Kurir.rs/Index.hr)