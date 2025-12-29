Slušaj vest

Varaždinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim radnikom obezbeđenja koji se sumnjiči da je u ugostiteljskom objektu u tom hrvatskom gradu teško povredio 25-godišnju devojku.

Prema navodima policije, incident se dogodio nakon što je radnik obezbeđenja u više navrata upozorio devojku da je u objektu zabranjeno pušenje, ali ona je to ignorisala.

Zbog toga je, kako se sumnja, prišao s leđa, uhvatio je za kosu, pri čemu je izgubila ravnotežu i pala na pod, nakon čega ju je odvukao izvan objekta.

Nakon što se devojka vratila u ugostiteljski objekt, radnik obezbeđenja ju je ponovno uhvatio za kosu i levu ruku, još jednom izbacio napolje i pritisnuo svojim telom.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Na mesto događaja pozvana je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koja je povređenu prevezla u Opštu bolnicu Varaždin.

Hrvatski sajt Indeks navodi da su lekari utvrdili da je zadobila prijelom levog ramena i leve nadlaktice i ogrebotine po desnoj šaci.

Povrede su okvalifikovane kao teške, a nakon pružene medicinske pomoći puštena je na kućnu negu.

Alkotestom je utvrđeno da je 25-godišnjakinja u trenutku događaja imala 1,19 promila alkohola u krvi, dok 40-godišnji radnik obezbeđenja nije bio pod uticajem alkohola.