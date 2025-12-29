Slušaj vest

Varaždinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim radnikom obezbeđenja koji se sumnjiči da je u ugostiteljskom objektu u tom hrvatskom gradu teško povredio 25-godišnju devojku.

Prema navodima policije, incident se dogodio nakon što je radnik obezbeđenja u više navrata upozorio devojku da je u objektu zabranjeno pušenje, ali ona je to ignorisala.

Zbog toga je, kako se sumnja, prišao s leđa, uhvatio je za kosu, pri čemu je izgubila ravnotežu i pala na pod, nakon čega ju je odvukao izvan objekta.

Nakon što se devojka vratila u ugostiteljski objekt, radnik obezbeđenja ju je ponovno uhvatio za kosu i levu ruku, još jednom izbacio napolje i pritisnuo svojim telom.

shutterstock_2056552664.jpg
Ilustracija Foto: Shutterstock

Na mesto događaja pozvana je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koja je povređenu prevezla u Opštu bolnicu Varaždin.

Hrvatski sajt Indeks navodi da su lekari utvrdili da je zadobila prijelom levog ramena i leve nadlaktice i ogrebotine po desnoj šaci.

Povrede su okvalifikovane kao teške, a nakon pružene medicinske pomoći puštena je na kućnu negu.

Alkotestom je utvrđeno da je 25-godišnjakinja u trenutku događaja imala 1,19 promila alkohola u krvi, dok 40-godišnji radnik obezbeđenja nije bio pod uticajem alkohola.

Nakon okončane kriminalističke istrage, 40-godišnjak je uz krivičnu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteHrvatskaEKSPLOZIJA USTAŠLUKA U ZAGREBU: Nakon pokliča "Za dom spremni", desničari najavili REFERENDUM o rušenju gradonačelnika Tomaševića!
Tomislav Tomašević Marko Perković Tompson
HrvatskaGRADONAČELNIK ZAGREBA ODGOVORIO TOMSPONU: Pevač pozvao na rušenje zagrebačke vlasti, evo šta mu je poručio Tomašević
Tomislav Tomašević Marko Perković Tompson
Hrvatska"RAFALI" POČINJU DA PATROLIRAJU IZNAD HRVATSKOG NEBA: Zagreb od 1. januara zvanično preuzima kontrolu nad sopstvenim vazdušnim prostorom
Rafal, francuski borbeni avion
Hrvatska"NISMO PEVALI ĐURĐEVDAN, GRADONAČELNIK LAŽE" Bulj: Imam svedoke! (VIDEO)
Sviraci (1).png