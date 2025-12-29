Slušaj vest

Hrvatski pevač, ustaša Marko Perković Tompson pokreće tužbe.

Njegov advokat Andro Marijanović najavio je da će gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića, zbog nedobijanja dozvole za drugi koncert, krivično prijaviti Kancelariji za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK).

"Krivične prijave odavno su spremne, ali smo na neki način čekali da gradonačelnik Zagreba i direktor Arene dovrše krivično delo, što su nesporno učinili juče. Verovatno će tokom dana prijave biti predate nadležnom organu", objasnio je advokat za RTL Danas.

Objasnio je kako će izgledati tužbe

Na pitanje kakav će biti sadržaj krivičnih prijava i tužbi, Marijanović objašnjava: „Sadržaj je vrlo jednostavan – gradonačelnik Tomašević je iz svog ličnog interesa postupao na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog budžeta. Isključivo da bi se dopao svom političkom telu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zbog toga je juče Arena Zagreb bila prazna, umesto da bude izdata u zakup i ostvari određeni prihod za gradski budžet.“

Nakon najave da Tompson podnosi krivičnu prijavu protiv Tomaševića, stigao je i odgovor Grada Zagreba.