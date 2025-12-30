Slušaj vest

U Zagrebu je nepoznata osoba bacila pirotehničku napravu koja je izazvala snažnu eksploziju i požar na igralištu Osnovne škole Julije Klović.

Na snimku se vidi snažna eksplozija zbog koje se vatrena pečurka digla nekoliko metara uvis.

Zagrebački vatrogasci primili su poziv za intervenciju oko 22:56 sati u kojem su građani prijavili da je došlo do požara na igralištu osnovne škole.

Sajt 24sata nezvanično saznaje da se radilo o pirotehničkoj napravi privezanoj za kanister benzina.

Benzin iz kanistera je još uvek goreo kada su vatrogasci stigli, ali su oni ubrzo ugasili plamen.

- Bila su dva udara. Prva eksplozija me probudila, bila je toliko snažna da sam u prvi mah pomislila da se urušio Vjesnik (neboder koji je izgoreo prošlog meseca), koji je nedaleko od nas. Drugu smo i čuli i videli. Digla se vatrena pečurka, zatresli su nam se prozori koliko je bila snažna - rekla je žena koja živi u blizini za sajt Dnevnik.