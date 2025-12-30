Hrvatska
OTAC UBIO AUTISTIČNOG SINA PA SEBE Tragedija kod Zadra, komšije zanemele od bola: "Nije više mogao da se nosi sa situacijom" (FOTO)
Zadarska policija jutros je oko 8 sati dobila dojavu da su pronađena dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu, selu kod Zadra. Reč je o ocu i sinu. Nažalost mogli su samo da konstatuju smrt.
- Nama je grozno ovo da čujemo. Velika tragedija, kažu komšije i dodaju:
- Hitnu pomoć smo čuli tek jutros, kad je sve bilo gotovo, kazala je komšinica Mirjana, jedna od retkih u Sukošanu koja je znala kakva se tragedija dogodila te nije skrivala suze.
Sin je bio jedva punoletan a bolovao je od autizma.
