Zadarska policija jutros je oko 8 sati dobila dojavu da su pronađena dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu, selu kod Zadra. Reč je o ocu i sinu. Nažalost mogli su samo da konstatuju smrt.

- Nama je grozno ovo da čujemo. Velika tragedija, kažu komšije i dodaju:

- Hitnu pomoć smo čuli tek jutros, kad je sve bilo gotovo, kazala je komšinica Mirjana, jedna od retkih u Sukošanu koja je znala kakva se tragedija dogodila te nije skrivala suze.

Sin je bio jedva punoletan a bolovao je od autizma.