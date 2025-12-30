Slušaj vest

Zadarska policija jutros je oko 8 sati dobila dojavu da su pronađena dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu, selu kod Zadra. Reč je o ocu i sinu. Nažalost mogli su samo da konstatuju smrt.

- Nama je grozno ovo da čujemo. Velika tragedija, kažu komšije i dodaju:

- Hitnu pomoć smo čuli tek jutros, kad je sve bilo gotovo, kazala je komšinica Mirjana, jedna od retkih u Sukošanu koja je znala kakva se tragedija dogodila te nije skrivala suze.

Sin je bio jedva punoletan a bolovao je od autizma.

Kurir.rs/24sata.hr

Ne propustitePlaneta"SRCE MI PUCA ZA TOBOM, SINE MOJ" Otac ubio sina (2) kod granice sa Hrvatskom, pa ostavio čudnu poruku
madjarska-policija-racija.jpg
Hronika"DRUG" DEJANU NAMESTIO SUSRET S OCEM KOJI GA JE UBIO, SVE SE VIDI NA KAMERAMA Rođaka otkrila šta se desilo kobne večeri u Kruševcu
fazlija-d.jpg
Hronika"ODE MOJA DUŠA, JOŠ UVEK ČEKAM DA SE POJAVI ODNEKUD" Poslednji pozdrav ubijenom mladiću, o ocu nasilniku ni reč!
fazlija-d.jpg
HronikaOTAC DEJANU ZARIO NOŽ U SRCE! MRTVOG GA NAŠLI U ŠUPI: Najnoviji detalji horora u Kruševcu, oglasilo se tužilaštvo
dejan.jpg
Hronika"UBIĆU GA SAD, A ONDA I SEBE": Nebojša pozvao brata i najavio zločin! Pored tela OCA I SINA NAĐENA 2 OPROŠTAJNA PISMA (FOTO)
img20231201wa0132.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! HOROR U KALUĐERICI: Otac ubio sina pa izvršio samoubistvo!
whatsapp-image-20220118-at-1.09.11-pm-1.jpg