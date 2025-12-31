Slušaj vest

Hrvatska Kancelarija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) podigla je danas optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke u više mandata Vojka Obersnela i još tri osobe zbog malverzacija sa zemljištem i nekretninama čime je grad oštećen za oko 176.000 evra.

U saopštenju nisu navedena imena optuženih, ali mediji navode da su uz Obersnela optuženi bivši vaterpolo rezentativac Samir Barać koji je imao građevinsku firmu, bivši načelnik gradske uprave za urbanizam i jedan veštak.

Letos je pokrenuta istraga kupovine stanova koje je gradila Baraćeva firma, a Grad Rijeka preuzeo tokom gradonačelničkog mandata Obersnela.

USKOK je naveo da su krivična dela počinjena od juna 2008. do kraja 2016, tokom drugog i trećeg mandata tog gradonačelnika iz opozocione Socijaldemokratske partije.

Po optužnici, Obersnel je zajedno s načelnikom, na Baraćev podsticaj, favorizovao Baraćevu firmu na štetu finansijskih interesa Grada Rijeke. Grad je gradsko zemljište za izgradnju višestambene građevine 2008. dao Baraćevoj firmi koja je na konkursu izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Oni su, kako se navodi, prihvatali Baraćeve uslove za izmenu uslova za isplatu kupoprodajne cene i izdavali saglasnost, te omogućavali parcelacije gradskog zemljišta u skladu s Baraćevim interesima.

Omogućio Baraću da plati dug stanovima čija je cena uvećana

Iako je konkurskom bila predviđena izgradnja jedne zgrade, odobrene su dve. Obersnel je, po optužnici, omogućio Baraću da dug Gradu plati stanovima čija je cena uvećana.

Po izgradnji stanova, prema nalogu Obersnela i načelnika, Grad Rijeka je pre dobijanja upotrebne dozvole preuzeo dva stana.

Veštak je te stanove 2013. i 2014. procenio na znatno višu vrednost od tržišne i one po kojima su takvi stanovi u tim zgradama prodavani drugim kupcima.