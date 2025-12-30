Slušaj vest

Županijsko državno tužilaštvo (ŽDO) u Zagrebu, nakon sprovedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu, podiglo je optužnicu protiv Antonija A. (38), koji je u julu ove godine u Aveniji Gojka Šuška u Zagrebu ubio svog kuma Ivana K. (33).

Tužilaštvo je, ne navodeći identitete, saopštilo da se 38-godišnjak tereti za teško ubistvo, objavljeno je u utorak na veb stranici ŽDO.

Optužnica tereti 38-godišnjaka da je 6. jula 2025. godine, iz ljubomore i osvete, ispalio više metaka iz vatrenog oružja na 33-godišnjaka. Žrtva je zadobila posebno tešku telesnu povredu, usled koje je preminula na licu mesta, dodaje ŽDO.

Zagrebačka policija je ranije saopštila da je osumnjičenog uhapsila tri dana nakon ubistva u vikendici kod Kašine. Prema medijskim izveštajima, ubijeni Ivan K. bio je ugostitelj koji nije bio nepoznat u kriminalnom miljeu i da je sin D. K. koji je bio blizak takozvanoj kneževskoj grupi, a koji je ubijen još 1993. godine.

Zagrebačko ŽDO je u optužnici predložilo sudu i produženje pritvora okrivljenom zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.