Slušaj vest

Hrvatska policija je jutros u 8.38 primila dojavu o teškoj saobraćajnoj nesreći na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici, na državnom putu DC-41, gde je putnički automobil sleteo s puta i udario u stablo.

Dolaskom policijskih službenika na mesto događaja potvrđeno je da su se u vozilu nalazile tri osobe. Jedna osoba, nažalost, smrtno je stradala, dok su preostale dve zadobile povrede.

Teške nesreće tokom novogodišnje noći odnele su dva mlada života, oba vozača su poginula na licu mesta.

Nažalost, tu nije kraj tragičnim vestima sa hrvatskih puteva. Šibenska policija objavila je da se jutros oko 4 sata, na deonici puta D33 između Pakova sela i Žitnića, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, piše Jutarnji.

Uviđajem je utvrđeno da je 27-godišnjak upravljao vozilom šibenskih registarskih oznaka i zbog neprilagođene brzine prešao u traku namenjenu vozilima iz suprotnog smera, usled čega je došlo do sudara prednjeg dela njegovog vozila sa prednjim delom vozila kojim je upravljala 33-godišnjakinja, takođe iz Šibenika.

Od siline udara i zadobijenih povreda, 27-godišnjak je smrtno stradao na licu mesta. U Opštoj bolnici u Šibeniku 33-godišnjakinji su konstatovane teške telesne povrede i zadržana je na bolničkom lečenju.

U periodu od 4.30 do 8.24 saobraćaj je bio potpuno zatvoren i odvijao se alternativnim pravcima.

O svim utvrđenim okolnostima saobraćajne nesreće biće dostavljen izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

Broj poginulih na hrvatskim putevima tako je porastao na ukupno četiri u poslednjih 14 sati.

Podsećamo, juče je poginuo 29-godišnjak iz okolini Osijeka koji je upravljao vozilom osječkih registarskih oznaka i na Županijskoj cesti 4089, iz pravca Ivanovca ka Čepinu, u oštroj desnoj krivini izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u odvodni kanal, gde je ispao iz automobila.

Vozač je, usled zadobijenih povreda, preminuo na licu mesta.

Teška saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se oko 21 sat i u Glini.

Do nesreće u Vukovarskoj ulici je došlo kada je 27-godišnjak upravljao vozilom sisačkih registarskih oznaka, a dolaskom do krivine, usled neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i udario u metalni stub javne rasvete.

U ovoj saobraćajnoj nesreći vozač je smrtno stradao, a njegovo telo je prevezeno u Opštu bolnicu u Sisku gde će biti izvršena obdukcija.