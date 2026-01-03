Slušaj vest

Jedan pijani 25-godišnjak je prošle noći u Rijeci ukrao autobus gradskog prevoznika, vozio se njime kršeći propise i udario u automobil i tek potom ga je zaustavila policija i privela.

Agencija HINA prenosi da je 25-godišnjak iskoristio to što je je vozač tokom pauze ostavio gradski autobus s motorom koji je radio i odvezao ga. Vozio se autobusom kroz centar Rijeke i naleteo na automobil, pa nastavio dalje, ali ga je brzo zaustavila saobraćajna policija. Utvrđeno je da je vozio s 1,27 promila alkohola u krvi i, naravno, bez položenog ispita za autobus.

Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja se predlaže izricanje ukupne novčane kazne od 5.820 evra i kazne zatvora do 60 dana, navela je policija, a prijavljen je i za krivično delo "neovlašćene upotrebe tuđe pokretne stvari" i predat u pritvor.

