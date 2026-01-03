Slušaj vest

U porodičnoj kući na području Gline u petak popodne pronađena su tela dvojice muškaraca, saopštila je policija.

Policija je dojavu primila oko 15 sati, a na licu mesta je obavljen uviđaj. Inspektor zaštite od požara i zamenica županijskog državnog tužioca u Sisku utvrdili su da je tokom noći sa četvrtka na petak, od 22 do 8 sati, došlo do požara zbog sagorevanja čađi i karbonizovane smole nakupljene na dnu dimnjaka.

Prenosom toplote na spoljašnju stranu dimnjaka zapalila se drvena lamperija i odeća u hodniku, a razvijao se gust dim. Stvorio se intenzivan dim zbog kojeg su se najverovatnije ugušili 86-godišnjak i 69-godišnjak, nakon čega se požar sam ugasio, saopštila je policija.

Ovlašćeni dimničar pregledao je dimnjak i utvrdio da nije bio očišćen.

Tela preminulih muškaraca prevezena su u sisačku bolnicu gde će biti obavljena obdukcija, a policija će o događaju podneti izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu.

