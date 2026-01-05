Slušaj vest

Policijski službenici sprečili su u petak, 2. januara, krijumčarenje više stranih državljana na području Policijske uprave Sisak-Moslava, saopštila je Policijske uprave Sisak-Moslava.

Otkriveni nakon saobraćajne nesreće

Sprovedena je kriminalistička istraga nad 46-godišnjim hrvatskim državljaninom i 32-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine. Uhvaćeni su u petak popodne na području Topuskog nakon što je njihov automobil sisačkih registracija sleteo sa puta. Policija je utvrdila da su u vozilu prevozili strane državljane koji su ilegalno ušli u Republiku Hrvatsku.

Osumnjičeni predati pritvorskom nadzorniku

Nakon završene kriminalističke istrage, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Sisak-Moslava uz krivičnu prijavu zbog sumnje da su počinili krivično delo „Nedozvoljen ulazak, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Evropske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma“. Strani državljani su tretirani u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonom o strancima.

