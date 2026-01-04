Slušaj vest

Otac iz okoline Bjelovara osuđen je na jednogodišnju uslovnu kaznu zatvora zbog krivičnog dela povrede prava deteta, odlučio je Opštinski sud.

Prema presudi, 41-godišnji muškarac je između 2015. i juna 2022. godine eksploatisao svog maloletnog sina za obavljanje poslova na porodičnom gazdinstvu. Nakon razvoda, dečak mu je sudskom odlukom poveren na staranje, što je, prema presudi, otac koristio da ga uključi u poslove neprimerene njegovom uzrastu.

Tokom godina, dečak je, između ostalog, vozio traktor po putevima i poljskim stazama, vozio automobil, a u jednom slučaju i kamion. Slučaj je otkriven u junu 2022. godine, kada je policija tokom kontrole saobraćaja u okolini Bjelovara zaustavila automobil marke Mercedes kojim je upravljao trinaestogodišnjak.

Otac je potom uhapšen i proveo je deset dana u pritvoru. Sud ga je osudio na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora, a nakon izricanja presude, odrekao se prava na žalbu, čime je presuda postala pravosnažna.