Policija je u noći sa subote na nedelju oko 1.50 časova intervenisala ispred jednog ugostiteljskog objekta u Veliki kod Požege nakon što je dvadesetdevetogodišnji muškarac, pod dejstvom alkohola, izvadio luk i strelu iz torbe.

Kako je saopštila Policijska uprava Požeško-slavonska, alkotesterom je utvrđeno da muškarac ima 0,97 promila alkohola u krvi. Zbog rizika da bi mogao da nastavi sa činjenjem prekršaja, policija ga je smestila u posebnu prostoriju dok ne prođe dejstvo alkohola.

On se tereti za prekršaj Zakona o nabavljanju i držanju oružja od strane građana.