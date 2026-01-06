Slušaj vest

Albanski državljanin osuđen je na godinu dana zatvora, uslovno na pet godina, od strane Opštinskog suda u Dubrovniku zbog pranja novca nakon što je u oktobru 2025. godine uhvaćen na graničnom prelazu Karasovići sa 702.000 evra skrivenih u vozilu.

Kako je u ponedeljak saopštilo Opštinsko državno tužilaštvo u Dubrovniku, osuđeni 35-godišnjak je nameravao da napusti Hrvatsku i, kako bi prikrio ilegalno poreklo gotovine skrivene u svom ličnom vozilu, želeo je da u Crnu Goru preveze 702.385 evra gotovine u različitim apoenima, uglavnom manjih apoenima, što je tipično za novac stečen trgovinom drogom.

„Novac je skladištio tako što ga je skrivao unutar vozila, upakovanog u 28 vakuum kesa. Po dolasku na državnu granicu, nije podneo carinskoj kontroli deklaraciju da prevozi novac u tom iznosu, što je bio dužan po zakonu“, saopštilo je DORH. U svom planu nije uspeo jer su novac pronašli i oduzeli carinski službenici.

Okrivljenom je trajno oduzeto 702.385 evra imovine stečene krivičnim delom, kao i vozilo Audi A5 i dva mobilna telefona, a platio je i dodatnu kaznu od 10.000 evra i 500 evra sudskih troškova.