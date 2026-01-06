Slušaj vest

Hrvatski premijer Andrej Plenković uputio je čestitku vernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru.

Jutarnji list prenosi da je Plenković naglasio da je danas važnije nego ikada negovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog i zajednički raditi na boljitku Hrvatske.

- Radosni praznik Isusovog rođenja prilika je da pošaljemo poruke mira, solidarnosti, međusobnog uvažavanja i tolerancije. U današnjem vremenu, kada je celi svet suočen sa brojnim izazovima, važnije je nego ikada negovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog i zajednički raditi na boljitku Hrvatske - stoji u čestitki.

Andrej Plenković na obeležavanju Oluje Foto: Marko Karović

Plenković je pravoslavnim vernicima poželeo da im duh najradosnijeg hrišćanskog praznika podari snage za sve buduće izazove, a domove ispuni zdravljem, ljubavlju i veseljem.

- U ime Vlade Republike Hrvatske i lično ime, svim pravoslavnim vernicama i vernicima želim radostan i blagosloven Božić sa željom da ga provedete u miru i zajedništvu sa svojim bližnjima. Mir Božji, Hristos se rodi! - stoji na kraju čestitke.

(Kurir.rs/Jutarnji list)

