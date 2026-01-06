Dok su unutrašnjost Hrvatske i severni Jadran imali sneg, dubrovačko područje bilo je pod uticajem toplijeg vazduha, pa su se noćne temperature penjale i do 16 stepeni
HAOS
KOD DUBROVNIKA TALASI I DO 8 METARA! Jugo nosio sve pred sobom, orkanski udari na Jadranu (VIDEO)
Slušaj vest
Na području juga Hrvatske od ponedeljka duva jako jugo sa olujnim, mestimično gotovo orkanskim udarima, koji su dostizali i do 115 kilometara na čas.
Dok su unutrašnjost Hrvatske i severni Jadran imali sneg, dubrovačko područje bilo je pod uticajem toplijeg vazduha, pa su se noćne temperature penjale i do 16 stepeni.
More je bilo izuzetno uzburkano. Na okeanografskim plutačama Molunat i Sveti Andrija zabeleženi su talasi visoki gotovo 7 i 8 metara. Na obali su zabeleženi udari talasa, kao i povremeni problemi u priobalnim područjima.
Jako jugo pratila je i obilna kiša, kao i lokalne poteškoće u saobraćaju i priobalnoj infrastrukturi, dok se stabilizacija vremena očekuje prolaskom ciklona.
(Kurir.rs/Dubrovački Dnevnik)
Reaguj
Komentariši