Na području juga Hrvatske od ponedeljka duva jako jugo sa olujnim, mestimično gotovo orkanskim udarima, koji su dostizali i do 115 kilometara na čas.

Dok su unutrašnjost Hrvatske i severni Jadran imali sneg, dubrovačko područje bilo je pod uticajem toplijeg vazduha, pa su se noćne temperature penjale i do 16 stepeni.

More je bilo izuzetno uzburkano. Na okeanografskim plutačama Molunat i Sveti Andrija zabeleženi su talasi visoki gotovo 7 i 8 metara. Na obali su zabeleženi udari talasa, kao i povremeni problemi u priobalnim područjima.

Jako jugo pratila je i obilna kiša, kao i lokalne poteškoće u saobraćaju i priobalnoj infrastrukturi, dok se stabilizacija vremena očekuje prolaskom ciklona.

(Kurir.rs/Dubrovački Dnevnik)

